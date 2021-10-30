Ziraat Bankası’ndan Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Nakit Avans: Ziraat Bankası emekli müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor. Çalışanlara sunduğu nakit avans seçeneğini emeklilere de sunuyor. 20.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlarınız için 12 varan vade seçenekleri ile taksitli nakit avans çekebiliyorsunuz. Bu sayede ihtiyacınız duyduğunuz nakit paraya anında ulaşabiliyorsunuz. Bankkart ile nakit avans başvurunuzu anında ATM’ler üzerinden yaparak alabiliyorsunuz. En az 100 TL en fazla 20.000 TL olmak üzere farklı başvuru kanalları üzerinden nakit ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz.

Kolay Başvuru

Nakit avans başvuru için birçok başvuru noktası bulunuyor. Başta ATM’ler olmak üzere Bankkart Mobil, internet şubesi, Ziraat Mobil, 0850 258 00 00 numaralı Müşteri iletişim merkezi ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Anında yatan nakit avansınız ile nakit ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz.

Uygun Faiz oranları

Seçtiğiniz vade süresi ve çekeceğiniz miktara göre uygun faiz oranları ile işlem yapabiliyorsunuz. Faiz tutarı üzerinden %5 oranında BSMV ve tutarında KKDF’de alınan diğer masraflardan oluyor. Uygun faiz oranları ile ihtiyacınız duyduğunuz nakit paraya bu sayede kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Erken Kapatma İmkanı

Çektiğiniz nakit avansın borçlarını erken kapatmak isterseniz Ziraat Bankası size bu seçeneği de sunuyor. Bu seçenek ile borçlarınızı erkenden kapatmak isterseniz vadesi gelmemiş taksit tutarınız için faiz indirimi de alıyorsunuz. Bu sayede ihtiyacınız olan parayı kullandıktan sonra borcunuzu erkenden kapatmak isterseniz de yine karda çıkıyorsunuz ve faiz indirimi alıyorsunuz.

Gerekli Şartları Sağlamanız Durumunda Anında Nakit Avans Hesabınızda

Gerekli şartları sağlamanız ve kartınızın nakit çekime açık olması durumunda anında paranızı hesabınıza alabiliyorsunuz. Ziraat Bankası belli durumlarda nakit avans başvurunuzu ret etme veya kartınızı nakit avansa kapatma hakkına da sahip oluyor. Eğer kredi notunuz düşükse, nakit avans çekme hakkınız yoksa, kartınızın nakit avans özelliği yoksa bu hizmetten faydalanamıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için 0850 258 00 00 numaralı müşteri iletişim merkezini arayarak bilgi alabilir ve eğer kartınızda bu özellik yoksa açtırmak için başvuru yapabilirsiniz. Daha sonra nakit avans başvurunuzu da yaparak ihtiyacınız olan parayı kolaylıkla alabilirsiniz.