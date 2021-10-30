Çocuğu Olanlara Müjdeli Haber Geldi: Çocuk Başına 600 TL’ye Varan Devlet Yardımı Başladı

Çocuk Başına 600 TL’ye Varan Devlet Yardımı Haberi: Yeni doğan bebekler aileye neşe getirse de bunun yanında masrafları ile de beraber geliyor. Hastaneden çıkıp eve gelene kadar bile birçok masraf kalemi hanemize yazılıyor. Bu konuda devlet yardımımıza koşuyor ve yeni doğan çocuk parası adında yeni doğan çocuklar için sizlere ödeme yapıyor. Çocuk sayısına göre ödeme miktarı 600TL’ye kadar çıkabiliyor.

Doğum Yardım Parası Ne Kadar? Kimlere Veriliyor?

Doğum yardım parasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm annelere veriyor. Verilen tutar doğan çocuğun sayısına göre değişiyor. Eğer ilk çocuğunuzu doğurduysanız 300 TL, ikinci çocuğunuzu doğurduysanız 400 TL veriliyor. Üç ve üçüncü çocuktan sonra ise ödenen tutar 600 TL oluyor.

Çocuk Parasını Kimler Alabiliyor

Çocuk parasını gerekli şartları sağlayan tüm anneler alabiliyor. Gerekli şartlar ise;

Doğum yapan annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Annenin başvuru yapması, Çocuğun 15.05.2015 tarihinden sonra doğmuş olması ve bu tarihten sonra başvuru yapılması, Çocuğun ölü olarak doğmaması

Oluyor. Bu 4 şartı sağlayan tüm anneler başvuru yaparak yardıma ulaşabiliyor. 600 TL’ye varan yardıma kolaylıkla ulaşabiliyor.

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı parasını alabilmek için gerekli olan başvuru Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığına yapılıyor. Bunu niçin ilk olarak nüfus müdürlüğüne gidip çocuğun kimlik başvurusu yapılması gerekiyor. Çocuk kimlik paylaşım sistemine kaydedildikten sonra Doğum yardım başvurusu dilekçesini doldurarak yardım paranızı alabiliyorsunuz. Belgenin bizzat anne tarafından doldurulması gerekiyor. Daha sonrasında devlet çocuğun doğum sayısına göre 300 TL, 400 TL veya 600 TL yardım yapıyor.

Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Başvuru sonucu öğrenmek için en yakın PTT şubesine gidebilir, 444 1 7888 numaralı PTT müşteri hizmetlerini arayabilir veya e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Başvurunuz sonuçlandıktan sonra yukarıda yer alan 4 şartı sağlamanız durumunda kolaylıkla yardımı alabilirsiniz. Yardım yukarıda yer alan 4 şartı sağlayan tüm annelere yapılmaktadır. Ödemeler PTT üzerinden verilebilmektedir. Sizde yeni bir çocuk sahibi olduysanız en azından ufak bir destek olması için bu yardıma başvuru yapabilir ve paranızı alabilirsiniz.