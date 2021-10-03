Kürtaj Hakları Yürüyüşü: ABD Genelinde Binlerce Kişi Mitinglere Katıldı

Eyalette kürtaja erişimi ciddi şekilde sınırlayan yeni bir Teksas yasasına karşı harekete geçtiler. Ülke genelindeki seçim yanlıları, anayasal hakların geri alınabileceğinden korkuyor. Önümüzdeki aylarda, Yüksek Mahkeme, ülke çapında kürtajı yasallaştıran 1973 tarihli Roe v Wade kararını bozabilecek bir davaya bakmaya hazırlanıyor.

Washington DC'de göstericiler, "Kürtajı yasal hale getirin" gibi pankartlarla Yüksek Mahkeme binasına yürüdüler. Mitingin başlangıcı yaklaşık iki düzine karşı gösterici tarafından kesintiye uğradı. "Masum bebeklerin kanı senin ellerinde!" Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre, bir adam bağırdı, ancak kalabalığın şarkı söylemesi ve alkışlaması tarafından boğuldu.

Yürüyüşe katılan bir kadın, bir kadının seçme hakkını desteklemek için orada olduğunu söyledi. Robin Horn, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Neyse ki bu seçimle hiç karşı karşıya kalmamış olsam da, birçok kadın var ve hükümetimizin ve erkeklerin vücutlarımız söz konusu olduğunda sonuçta söz hakkı yok" dedi.

Mitingler, her yıl düzenlenen Kadın Yürüyüşü'nün arkasındakiler tarafından organize edildi - ilki, eski Başkan Donald Trump'ın 2017'de göreve başlamasından bir gün sonra milyonlarca insanı protesto etmeye çekti.

Kadın Yürüyüşü'nün yönetici direktörü Rachel O'Leary Carmona, "Bu, ülkenin dört bir yanındaki insanlar için bir tür cam kırılma anı" dedi.

“Birçoğumuz kürtajın hepimiz için yasal ve erişilebilir olacağı fikriyle büyüdük” diye ekledi. "Bunu çok gerçek bir risk altında görmek bir uyanış anı oldu."

New York eyaletinde Vali Kathy Hochul iki mitingde konuştu. “Kürtaj hakları için savaşmaktan bıktım usandım” dedi. "Bu ulusta yerleşik bir yasadır ve bunu bizden hemen alamazsınız, şimdi değil, asla". Mitinglerden bir diğeri, eyalet yasama meclisinin 1 Eylül'de kürtaj karşıtı kampanyacıların fetal kalp atışı dediği şeyin tespit edilmesinden sonra fesihleri ​​yasaklayan bir yasa çıkardığı Austin, Teksas'taydı - birçok kadının hamile olduğunu bilmediği bir nokta.

Sözde Kalp Atışı Yasası, herhangi bir bireye altı haftadan sonra kürtaj yapan doktorlara dava açma hakkı da veriyor. Destekleyenler, amacının doğmamış olanı korumak olduğunu söylüyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu diğer bazı eyaletlerdeki politikacılar da benzer kısıtlamaları düşünüyor. Hak grupları, Yüksek Mahkeme'den Teksas yasasını engellemesini istedi, ancak yargıçlar bunun verilmesine karşı 5-4 karar verdi.

1 Aralık'ta mahkeme, Mississippi'nin 15 haftalık kürtaj yasağına itiraz edecek. Karar, bir fetüsün rahmin dışında, genellikle üçüncü üç aylık dönemin başlangıcında, 28. haftasında yaşayabileceği noktaya kadar, bir kadının kürtaj hakkını koruyan 1973 dönüm noktası olan mahkemenin Roe v Wade kararını alt üst edebilir.