Ziraat Bankası’ndan 0.99 Faizli Kredi Hakkında Açıklama Geldi! Ziraat Bankası tarafından kredi kampanyaları konusunda yeni bir açıklama geldi. Ziraat Bankası 0.99 faizli kredi verecek mi?

Ziraat Bankası tarafından 0.99 faiz üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için bir duyuru gerçekleştirildi. Banka tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde düzenlenen 0.99 faizli konut kredisi tekrar konuşulmaya başlandı. Banka tarafından yapılan açıklama ile birlikte 0.99 faiz üzerinden kredisinin ihtiyaç kredisi dışında sadece konut kredisi kapsamında verileceği belirtildi. Ziraat Bankası 0.99 ihtiyaç kredisi kampanyası için şuanda herhangi bir çalışma olmadığına dikkat çekilerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların 0.99 faizli konut kredisine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Ziraat Bankası aracılığı ile 36 ay vadeli ve 3 ay ödeme ertelemeli şekilde sunulan ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise bankaya ait mevcut faiz oranları üzerinden kredilerini alabilecektir. Mevcut faiz oranları ise 1.41 ile 1.59 arasında değişkenlik göstermektedir. İhtiyaç kredilerine yönelik sonuçlar ise anında müşterilere bildirilmektedir.

Ziraat Bankası 0.99 Faizli Kredi Detayları

Ziraat Bankası 0.99 faizli kredi, yalnız konutlar için sunulmaktadır. Banka tarafından gelen son duyuru ile birlikte konut kredisi kullanmak isteyen müşterilerin sıfır ev almaları ile 500 bin TL tutarına kadar kredi kullanmaları halinde, 0.99 faiz oranı üzerinden krediden faydalanabilecektir. 500 bin TL tutarına kadar konut kredisi almak isteyen vatandaşlar gerçekleştirilecek işlemlerin ardından 0.99 faiz ile 120 ay vadeli kredilerini kullanabilecektir. 500.000 TL tutarına kadar faiz oranları üzerinden işlemleri yapacak olan müşteriler Ziraat Bankası ile yapılacak anlaşmanın ardından alınacak ekspertiz değerinin yüzde 90’lık kısmına kadar kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası kredi kampanyalarından yararlanmayı düşünüyorsanız, size en yakın bankaya ait şubeye gitmenizin ardından hemen başvurunuzu yerine getirebilirsiniz. Daha sonrasında onay alan kredinizin ne kadar olduğunu da görebilmektesiniz. Ziraat Bankası şubelerince sizlere gerektiği şekilde sonucu hemen verecektir. Yanınızda ise giderken götürülmesi gereken kimlik, gelir belgesi ve alınacak evin tapı belgesi ile kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Gerekli olan açıklamalar Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinde duyurulmuştur. Aklınıza takılan soruları ise 0 850 220 00 00 Ziraat Bankası çağrı merkezi hattından öğrenebilirsiniz.