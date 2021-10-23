Annelere çocukların okulu için 20.000 TL verilecek: Annelere çocukların okul ihtiyaçları için kullanabilecekleri 20.000 TL'ye kadar nakit Destek kredi kampanyası bugün itibariyle başladı. Ev hanımı olan veya sigortalı olarak bir iş yerinde çalışan anneler kredi başvurusu yapmak için banka şubelerinden okul ihtiyaçları için destek kredisi alabilecekler. 20.000 TL'ye kadar verilecek olan bu destek kredileri limitleri sizin kendi kredi modunuza ve kredi puanımıza göre değerlendirilerek onay verilecektir. 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredi başvurusu şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Birden fazla bankanın başlatmış olduğu kampanyada sizlerde 20.000 TL onay almak istiyorsanız belirtilen şartlar dahilinde ve kredi notumuzu yüksek olması durumunda onay alabilirsiniz.

Denizbank 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası

Denizbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen anneler okul ihtiyaçları için kullanabilecekleri bu kredileri alabilmeleri için kredi notu 1350 ve üzerinde olması gerekiyor. Denizbank üzerinden kredi onayı almak istiyorsanız SMS atarak veya bankanın internet sitesine girerek buradan başvuru yapabilirsiniz. DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını da yazarak 3280 numarasına mesaj ile gönderim yapabilirler. 3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde kişilerin ne kadar kredi onayı aldığını sms ile tekrardan mesaj atılan telefona gönderecektir. Kredi onayı alırsanız sadece kimliğiniz ile birlikte en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabileceksiniz.

Finansbank'tan hemen onaylı 20.000 TL kredi

Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak Finansbank üzerinden de 20.000 TL kredi onayı alıp alamadığınız hemen görebiliyorsunuz. Finansbank başlatmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere belirtilen şartlar dahilinde hemen kredi onayı verecek. Finansbank üzerinden 20 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun olmanız ile birlikte SMS atabilir ve hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderirseniz banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek onaylanan kredi ve faiz oranlarında mesaj ile sizlere söyleyecektir. Bu iki banka haricinde ayrıca Akbank işbankası Ziraat Bankası teb Bankası ve ING bank gibi bankalardan da istediğiniz zaman internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.