Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilere, destek nakit hizmeti başladı! Acil durumda hemen alın!

ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİNİN DİKKATİNE! Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilere, destek kredisi hizmeti verilmeye devam ediyor.

Ziraat Bankasında hesabı olan vatandaşlar için müşterileri memnun edecek yeni bir duyuru yapıldı. Duyuru içeriğinde, Ziraat Bankası bünyesinden destek kredisi verilmeye önceden de olduğu gibi devam edilecek. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar uygun kredi faizi oranları ile bu hizmetten yararlanma imkânı bulabilecek.

Ziraat Bankasının sunduğu bu ihtiyaç kredisinden faydalanmak ve kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda banka şubesine gitmeye gerek kalmadan Ziraat Bankası mobil uygulamasından başvuru yaparak nakit kredi temin edebilirler.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen Ziraat Bankası müşterileri 10 bin TL ile 100 bin TL arasında nakit kredi çekebilirler. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden düşük faiz oranları ile kredi çekebilir aynı zamanda bu kredinin ödemesine ait ilk taksit ödemesini 3 ay erteleyebilirsiniz.

Destek kredisine internet bankacılığının yanı sıra Ziraat Bankası şubelerinden de ulaşabilirsiniz. Size en yakın Ziraat Bankasından düşük oranlı faizlerle kredi çekebilirsiniz.

Ziraat Bankası Destek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası tarafından müşterilerine sunulan düşük faiz oranlı krediye başvurmak için belirli şartları karşılıyor olmak gerekiyor. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler düşük faizle ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alabiliyor.

Ziraat Bankası müşterisi olmak ile birlikte şubelere gitmeye gerek kalmadan düşük faizli ve gelir belgesiz kredi alabilmek mümkün. Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak gelir belgesiz ihtiyaç kredisi için kredi başvurusunda bulunulmalı. Ziraat Bankasından gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilerin, 36 ay vade ve ilk taksit ödemesi 90 gün ertelenmeli olan bu kredi kampanyasına katılması için kredi notunun 1100 ve üzerinde olması gereklidir.

Emekli olan vatandaşlar eğer Ziraat Bankası üzerinden sunulan bu destek kredisini kullanmak ister ise kişinin emekli maaşı üzerinden kredi alması gerekecektir. Emekli kredisi adı altında sunulan ihtiyaç kredilerinde Ziraat Bankası, ilk taksit ödemesini 90 gün erteleme yapmak için emekli maaşını Ziraat Bankasına taşıması gereklidir. Emekli vatandaşlar, emekli maaşını Ziraat Bankasına taşımak kaydıyla Yapı Kredi kampanyasından ve ayrıca Ziraat Bankasının vermiş olduğu emekli promosyonlarından da faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi için ziraat Bankası resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.