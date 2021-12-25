3000 TL ve 6000 TL ödeme, TC kimlik numarasına göre mevduat son dakika duyurusunu kaçırmayın. Paraya ihtiyacı olanlar için bu kampanyada TC kimlik ile 3000TL ve 6000TL kazanabilirsiniz. 3000 TL ve 6000 TL ödeme almak isteyenler, banka kredisi şartlarına uymak kaydıyla gelir belgesi ve imza ibraz etmeksizin sadece kimlik ibrazı ile bu ödemeleri alabilirler. 3000 TL ve 6000 TL ödeme almak isteyenler, başvuru sonrasında banka tarafından ne kadar onay verileceğini ve hangi faiz oranını uygulayacağını bilecektir. Kimlik numarası ile başvurunuzu yaptığınızda miktarı ne olursa olsun yardım alırsınız.

3000 TL ve 6000 TL ödeme başvuruları için gereklidir. 19 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı başvurabilir. Bir veya daha fazla banka tarafından yürütülen bu kampanyalar size anında sonuç verebilir. Bu ödemeleri 36 ay vade ile uygun faiz oranı ile işlem yapabilirsiniz.

Akbank'tan 3000 TL ve 6000 TL ödeme başvurusu yapmak çok basit.

Akbank, resmi internet sitesinde 3.000 ile 6.000 Türk Lirası arasında ödeme yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak için bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Ek olarak SMS atarakta başvuru yapabilen Arcbank, 3000 TL ve 6000 TL geri ödemelerinde düşük faizli kredi vermeyi planlıyor. SMS ile kredi başvurusunda bulunan kişiler, Kredi TC Kimlik numaralarını arayarak 4425'e bu mesajı gönderebilirler. Bu şekilde gönderilen mesaja göre 3000 TL ve 6000 TL ödeme için başvuracağız, ilk taksit 3 ay ertelenecek. Mesajdan olumlu yanıt alırsanız krediyi hemen kullanabilirsiniz. 3000 TL ve 6000 TL ödemeler Akbank şubeleri ve Akbank ATM'lerinden yapılmaktadır.

QNB ve Finansbank Anında Sonuçlandıracağını Açıkladı...

QNB Finansbank üzerinden kredi kullanacak olan müşterilerin, belirtilen şartlara sahip olması durumunda kredi çekmek için hemen SMS göndermesi gerekmektedir. T.C. Mukim sicil numaranızla kredi başvurusunda bulunduktan sonra emekli olmanız veya sigorta yaptırmanız durumunda ihtiyaç kredisi kullanma izni alabilirsiniz. Lütfen cep telefonu mesaj alanına girilecek TC ID yazıp 5030'a gönderiniz. 5-10 dakika içerisinde kredi sonuçlarınızı alacak ve anında kredinizin ne kadar olduğunu bildiren bir mesaj alacaksınız. Onaylanan miktar hakkında daha fazla bilgi için lütfen QNB Finance Bank resmi web sitesini ziyaret edin...