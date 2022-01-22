Ziraat Bankası ve Vakıfbank Kampanyasını Duyurdu! Bankaya Gitmeye Gerek Kalmadan 60.000 TL Alınıyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden yapılan bu kampanyada 60000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekli ve çalışan kişiler, hızlı bir şekilde nakit kredi onay alabiliyor. 2 kamu bankasının yapmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeye kadar sadece 50000 TL kredi kullandırılırken 50000 TL üzerindeki kredilerde banka 24 ay vadeyle işlem yapmaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorsa, banka şubelerine gitmeden artık internet bankacılığı üzerinden de kredi alabiliyorlar. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvuru yaparak, işlem yapacak olan kişiler, bankaların kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde 60000 TL kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, özellikle emekli olması durumunda emekli maaşının bu banka üzerinden alması şartıyla kredi onayı alabiliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, bankaya emekli maaşınızı taşımanız gerekiyor. Sigortalı olarak kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bu sigortalılık günlerinin son işyerinde 6 ay olması gerekmektedir. 60000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden işlem yapmaları durumunda banka bu kişilere ayrıca, borç kapatma kredisi imkanı sağlamaktadır. Düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabileceğiniz, Ziraat Bankası üzerinden internet sitesi, internet bankacılığı ve banka şubeleri üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz.

Vakıfbank

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de 60.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlarda ise banka üzerinden hemen 36 ay vadeye kadar kredi kullanabiliyor. Banka bireysel ihtiyaç kredisi olarak kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanya daha sonra sigortalı ve çalışan kişiler için de yapılmaya başlandı. Kredi kullanacak olan kişilere ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, maaşının 20 katına kadar bu bankadan istedikleri zaman nakit kredi kullanabiliyor. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka internet sitesine girerek de kredi başvurusunu yapabiliyor ve ayrıca güncel faiz oranlarını öğrenebiliyorsunuz.