Ömür Erez’in Katili Rahmi Uygun’dan Dehşet Verici İfade!

İstanbul Kartal'da yaşanan olayda Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak görev yapan Ömür Erez isimli kadını tabanca ile vurarak öldüren Rahmi Uygun'un tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. Saldırgan hakkında yapılan araştırmalara göre şahsın eniştesini de tabanca ile vurduğu için 10 sene boyunca cezaevinde kaldığı öğrenildi. Şüpheli şahıs polise verdiği ifadesinde farklı bir suçtan cezaevine gireceği için ailesine ait olan 187 bin lirayı emanet ettiği hemşire Ömür Erez’den parayı alamadığını öne sürdü.

İstanbul Kartal Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez isimli genç kadının öldürülmesi hakkında detaylı bilgiler ortaya çıktı. Zanlının 2009 senesinde eniştesini tabanca ile vurması sebebiyle kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 10 sene cezaevinde kaldığı bilgisine ulaşıldı. Uygun’un cezaevinden çıkması sonrasında internet üzerinden hemşire Ömür Erez ile tanıştıklarını tespiti de gerçekleşti.

Polise ifade veren Rahmi Uygun isimli şahıs hemşire Ömür Erez’e parayı verdiğini, cezaevine gireceğini ve kendisine de paranın lazım olacağını söylediğini anlattı. Hemşire Ömür Erez’den kendisine parayı göndermesini istediğini belirten Rahmi Uygun, cezaevine girmesi ardından ise hemşirenin kendisine hiç para göndermediği bilgisini paylaştı.

2021 senesinin Ekim ayında cezasını tamamlayarak yeniden serbest kalan zanlı Rahmi Uygun ile Ömür Erez arasında geçen bu para alışverişi sebebiyle aralarının bozulduğu ve çiftin sıklıkla tartışmaya başladığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli Rahmi Uygun, Cinayet Büro Amirliği’nde ifade verdi ve işlediği cinayeti itiraf etti. Tüm detayları polis ekiplerine anlatan Uygun, cezaevinden çıkması ardından tanıştığı hemşire Ömür Erez ile ilişkilerinin başladığını ve hemşireye kardeşinden daha çok güvendiğini söyledi. Hemşire Ömür Erez ile evlenmeyi düşündüğünü açıklayan şüpheli Rahmi Uygun cezaevine girdikten sonra hemşirenin kendisine para göndermediğini ve ona çok kızdığını belirtti. Uygun aynı zamanda olayların bir anda geliştiğini söylerken panikleyerek hemşireye ateş ettiğini de söyledi.