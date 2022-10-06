Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesabı olanlar dikkat! 3 gün süreniz kaldığını biliyor musunuz?

Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank, hesabı olan vatandaşlar, 3 gün içerisinde başvuru yapması istenmektedir. Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında banka hesabı olan kişilere verilecek olan kredilerde 3 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda hemen aynı gün içinde krediler, işlem yapılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini hızlı bir şekilde yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, hesapları üzerinden hemen şifre oluşturarak internet mobil uygulamasına giriş yapması gerekiyor.

50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 100000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi almaktadırlar. 50000 TL ve 100000 TL arasında kredi kullanacak olan vatandaşlar ise diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak içinde bu bankadan hem ihtiyaç kredisi hemde içinde borç kapatma kredisi alabilmektedir. 50000 TL ile 100000 TL arasında nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri bu kampanyalar üzerinden şartlara uygun olan tüm vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilmektedir. 50000 TL ile 100000 TL arasında nakit kredi kullanmak istiyorsanız, başvuru yapmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, hesabı olan vatandaşlar başvurularını ayrıca, en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte de yapabiliyor. Bankalarda hesabı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubeleri, sadece kimlikleriyle birlikte giderek Gelir Vergisi olarak istedikleri limitlerde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank, hesabı olup, emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarının bu bankalara taşımaları durumunda yüksek limitli krediler alabilmektedirler.