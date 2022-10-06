Akbank'tan Ev Hanımlarına Müjdeli Haber Geldi, Şartlara Uygun Olanlara Hesaplarına Yapılacak Ödeme Belli Oldu...

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan ev hanımlarına 50000 TL'ye kadar yeni bir kredi paketi yapılacağı açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan ev hanımları, kredi puanı ve kredi sicili uygun olması durumunda, Akbank üzerinden banka şubelerine gitmeden de 50000 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan ev hanımları için hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapılarak hızlı bir şekilde kredi kullandırılacağı açıklandı.

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olması, banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması, bankalarla herhangi bir sıkıntısı olmaması durumunda ev hanımı olsa bile 50000 TL gibi yüksek limitli krediler kullanabilmektedir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 50000 TL kredi kullanacak olan kişilere banka 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa öncelikli olarak cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri alabilecekleri bir kredi kampanyasına katılabiliyor. Sms ile başvuru yaparak onay almak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hemen aynı gün içinde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri verecek, onaylanan kredileri de hesaplarınıza yatırarak, kullanmanıza olanak sağlayacaktır.

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka hesabı olmaları durumunda ise Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmaları yeterli olacak. Akbank, hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, 50000 tl şubelere gitmeden kredi alabilirsiniz.