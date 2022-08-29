Ziraat Bankası ve VakıfBank emekli vatandaşlara maaşın 22 katı kredi vereceğini açıkladı

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar maaşlarının 22 katına kadar bu bankalar üzerinden düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanabileceği açıklandı. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda acil kredi kampanyalarına katılabilmeleri için şartlara uygun olarak aynı gün içinde Kredi ödemelerini bankalar yapmaktadır. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil paraya ihtiyacı olan tüm emekliler için banka kredi puanı düşük olsa bile Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda sizlere nakit kredi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden sizler de nakit kredi kullanmak istiyorsanız ve başvurularınızı bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız emekli maaşı almış olduğunuz banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte maaşlarınızın 22 katına kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

50.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde başvurularında gerçekleştirecek olan kişilerin 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilirken 50.000 TL ile 100.000 TL arasında Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise 24 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmaktadırlar.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte şartlara uygun olan vatandaşların Kredi ödemeleri aynı gün içerisinde başlayarak isterlerse 3 ay ertelemeli olarak da ilk taksit ödemesinde işlem yapılabilmektedir. Emekli maaşınızı ilk defa Ziraat Bankası veya Vakıfbank şubesine taşımanız durumunda ise şubelere gitmeden başvurunuzu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilecek veya banka şubelerine giderek de kredi başvuruları için banka sizden hızlı bir şekilde diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için destek kredisi verecektir.