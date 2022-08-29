10 milyon üzerinde emekliye Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde'yi verdi...

Emekli olan vatandaşlar için müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıkladı. Ağustos ayının bitmesi ile birlikte Eylül ayı itibariyle kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar devlet destekli olarak bu bankalar üzerinden istedikleri zaman nakit kredi kampanyalarına katılabilecekler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler acil Para ihtiyacı olmaları durumunda ihtiyaç kredisi kullanmak için bankalara başvurularını gerçekleştirebilecek ve aynı gün içinde kredi onayı alabileceklerdir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere emekli maaşı hesapları üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli olarak verilmektedir. Sizler de acil ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşı hesabınız üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan bu Kredi kampanyalarına katılabilir onaylanan kredileri yine aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak alabilirsiniz. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilmekte ve onaylanan krediler aynı gün içinde kişilerin emekli maaşı hesaplarına yatmaktadır.

Emekli maaşı almış olduğunuz banka şubesi eğer PTT ise Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Emekli maaşını kamu bankalarında üzerinden alan vatandaşlar ise 50.000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak için banka şubelerine kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte gidebilmektedirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ayrıca banka internet sitesi üzerinden güncel kredi kampanyalarını takip edebilir ve başvurularını buradan gerçekleştirebilirler.