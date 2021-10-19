Ziraat Bankası ve TEB Bankası ATM sinden 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası ve TEB Bankası ATM üzerinden 20.000 TL'ye kadar hemen müşterilerine onay vermektedir. Ziraat Bankası ile TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler ATM üzerinden başvuru yapmak istiyorsa kredi notu yüksek olması gerekiyor. Bankamatik üzerinden yapılan Kredi başvurularında bankalar otomatik olarak Kredi değerlendirmesi yapacak ve bu değerlendirmeye göre sizlere hemen sonuç verecek. Ziraat Bankası ile TEB Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar 20 bin TL 10 ay aldıkları gibi ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapabilecekler. Sizlerde banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Ziraat Bankası ve TEB Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile 20.000 TL kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ATM üzerinden 20.000 TL kredi

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler kredi onayı almak istiyorlarsa Ziraat Bankası hesabı olması gerekiyor. Ziraat Bankası ATM üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın ATM ye giderek kartlı işlem girişi yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Ziraat Bankası ATM üzerinden yaptırmış olduğu bu Kredi başvurusunda 20.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı verecek onaylanan kredi'nin de ne kadar olduğu hakkında sizlere hemen bilgi verecek. Ziraat Bankası ATM üzerinden yapmış olduğu bu kampanyayı Kendi resmi internet sitesi üzerinden de duyurarak müşterilerin bu krediyi alabilmelerini sağlamaktadır.

TEB bankası'ndan 20.000 TL ATM kredisi

Özel bankalar arasında gösterilen TEB Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. TEB Bankası ATM şubelerine gitmeden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın ihtiyaç kredisi kampanyası sms ile de yapılıyor. T.c. kimlik numaranız ve 44 66 numarasını mesaj olarak gönderirsiniz 5 dakika içerisinde Kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında bilgiler sizlerin hesabınızda gösterilecektir. TEB Bankası müşterisi olan kişiler ATM üzerinden kredi başvurusu yaptıkları zaman onay alırlarsa Kredi kullanabilmek için mobil uygulamaya girebilir ve buradan ATM üzerinden başvuru yaptıkları onaylı limiti internet üzerinden hesabına aktarabilirler. TEB Bankası internet bankacılığı üzerinden hesabınıza aktarmış olduğunuz Kredi de bulunduğumuz kartlı giriş yaparak çekebilirsiniz.