77 bin TL'ye kadar 0.77 faiz oranları ile kamu bankalarından kredi kampanyası başladı. 77 bin TL'ye kadar sadece ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yaparak bu kredileri kullanabilirler.

Kamu bankaları tarafından yapılan duyuru ile birlikte son dakika Kredi haberleri duyurusu paylaşıldı. 0.77 faiz oranları ile 77 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilerin hangi şartlarda onay alacağı da belli oldu. Kullanılacak olan bu ihtiyaç kredisini almak istiyorsanız bankadan maaş alan bir müşteri olmanız ve daha önce Kredi kredi kartı gibi ürünleri kullanmış olmanız gerekmektedir. Bireysel olarak verilen bu krediler de ticari olarak kullanacak olan kişilerin esnaf olması ve daha önce bir ticari kredi kullanmış olması durumunda 0.77 faiz oranları ile daha yüksek limitlerde de kredi kullanacağını söyleyebiliriz.

Kamu bankalarından 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları tarafından yapılacak olan bu kredi başvurusu kampanyasına katılmak isteyen müşteriler belirtilen Kredi politikalarına uygun olması şartı vardır. Daha önce herhangi bir bankadan icralık veya avukatlık olduysanız banka kredi siciliniz bozuk ise maalesef kredi onayı alamazsınız.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden yapılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler kredi notu Banka kredi sicili gibi ürünlerinin de temiz olması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan uzun süredir esnaflık yapan ve emekli olan kişiler ile birlikte çiftçi olan kişilere verilecek olan düşük faizli kredileri başvuru yapmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz.

Emekliye verilecek mi?

Kamu bankaları üzerinden 77 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarına bu bankalardan alması ile birlikte hemen onay olabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle emekli olan müşteriler emekli kredisi kullanmak istiyorlarsa ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme ve toplamda da 36 ay vadeli olarak daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilecekler. Emekli olan kişiler Kredi notu düşük olsa bile Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsa hızlı bir şekilde banka şubelerinden gelir belgesiz veya internet bankacılığı üzerinden online olarak emekli kredisi kullanabilirler.