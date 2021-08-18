Ziraat Bankası ve Özel Banka Burgan Bank Aynı Emekli Kredisi Kampanyasını Başlattı, Emekli Olanlardan Şart Aranmıyor

Ziraat Bankası ve Burgan Bank emekli kredisi veriyor. Ziraat Bankası ve Burgan Bank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır? Sizlere haberimizde bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Ziraat Bankası ve Burgan Bank emekli kredisi 100 bin TL'ye kadar verilmektedir. Sizlerde bu bankalardan kredi almak istiyorsanız ve emekli iseniz bu kredi kampanyası kaçırmamanızı öneriyoruz.

Emekli olan kişiler için kredi kampanyası yapan iki bankadan Ziraat Bankası ve Burgan Bank yeni kredi kampanyaları ile düşük kredi notu olan emeklilere de onay vermeye başladılar. Ziraat Bankası ve Burgan Bank üzerinden özellikle Kredi notu düşük olduğu için onay alamayan müşteriler kredilerine hızlı bir şekilde kullanabileceklerdir. Bu kredileri kullanabilmeniz için de bazı şartları vardır. Bu şartların başında bankaya maaş taşımanız gerekiyor. Örneğin; Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımanız gerekmektedir. Eğer maaşınız bu bankada değilse ve kredi notunuz düşükse kredi onayı alamazsınız. Banka maaş taşıması şartı ile birlikte sizlere kredi verecektir. Ayrıca diğer bankalarda olan borçlarınızı da bu bankaların verdiği kredi ile birlikte ödemeniz şartı olacaktır. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız kredi başvurusunu hemen yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişiler maaşlarının 25 katına kadar kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişi eğer bu bankadan maaş alıyorsa şubelere gitmeden kredi onayı alabilmektedir. 100 bin TL'ye kadar kredi başvurusunun Ziraat mobil uygulaması üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz onaylanan kredinizi de hemen banka sizin hesabınıza atarak kullanmanızı sağlayacaktır. Ziraat Bankası üzerinden eğer şubelere giderek kredi başvurusu yapacak olan kişilerseniz kimliğinizi götürerek kredinizi kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası emekli kredisi daha önce kullanmış olan kişilerde diğer borçlarını kapatarak bu yüksek limitli kredileri kullanabilirler. Ziraat Bankası emekli kredisi 36 ay vadeye kadar verilmektedir. İlk taksit ödemeniz de ister 3 ay isterseniz de 6 ay olarak erteleme yapabiliyor.

Burgan Bank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası kadar tercih edilmesinde Burgan Bank üzerinden de 100 bin TL'ye kadar emekli kredisi kullanabilirsiniz. Burgan Bank emekli kredisi başvurusu yapacağınız zaman sizlere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlar. Maaşınızı eğer burgan banka taşırsanız banka sizlere hemen ne kadar onay vereceğinizi söyler. 100.000 TL'ye kadar kullanacağınız bu krediler de diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatarak sizlere tek bir kredi vermektedir. Alacağınız krediler tamamen maaşınıza göre belli olacaktır. Kredi notunuz düşük olsa bile bankaya maaş taşıması yaptıktan hemen sonra Burgan Bank üzerinden 100 bin TL emekli kredi kullanabilirsiniz. Bu limit üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız da bankaya ipotek vermeniz gerekiyor. Taşınmaz bir ipotek vererek ekspertiz değerinin yarısına kadar bu bankadan yüksek demektir krediler kullanabilirsiniz.