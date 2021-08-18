Son Dakika: Kimlikle 14000 TL Ödeme Veriliyor

İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerin 14.000 TL kimlikleriyle kefilsiz olarak kredi kullanmaları için bankalar üzerinden kredi başvurusu yapması gerekiyor. Kredi başvurusu yapmak içinde belirtilen politikalara uygun birer müşteri olmanız şarttır. Özellikle bankalarda daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız durumunda sizlere onay verilecektir. Banka şartlarınıza uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, vereceğimiz bankalar üzerinden sadece kimlikle veya online olarak kefil vermeden ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. İhtiyaç kredilerinde toplamda 36 ay vade yapılmaktadır.

İş Bankası 14.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden 14.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilmektedirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca bankanın internet bankacılığını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedirler. Sizlerde İş Bankası üzerinden 14 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız , İş Cep uygulamasına girecek hemen kredinizi kullanın. İş Bankası üzerinden 14.000 kredi kullanmak için kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması yeterlidir. İş Bankası üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanmanız da mümkün olacaktır.

TEB Bankası 14.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Sadece kimlikle birlikte kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ilk olarak TEB Bankası üzerinden sms kredi başvurusu yapabilirsiniz. TEB Bankası 14 bin TL'ye kadar müşterilerine SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır. Sizlerde bu banka üzerinden kredi başvurusu yaparak hemen onay alabilirsiniz. TEB Bankası 14.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli krediler ile kullanabilirler. TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına göndererek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra kredi onayı almanız ile beraber kredinizi banka şubesinden kimlikle ve kefilsiz olarak kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 14.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden de 14 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusu için sadece kimliğinizi vermeniz yeterlidir. Banka emekli olmanız durumunda emekli maaşınızı banka şubelerine taşımanızı isteyecek, çalışan olmanız durumunda da ekranlarda 6 aylık sigortanızı görmek isteyecektir. Yeni bir işe başladıysanız, Ziraat Bankası üzerinden 14.000 TL kredi başvurusu yapamazsınız. 36 ay vadeye kadar yapılan kredi başvurularında Ziraat Bankası diğer bankalara bakıldığı zaman daha düşük faiz oranları ile birlikte işler yapmaktadır. Kredi kullanacak olan kişiler kimlikleri ile birlikte bu krediyi 14 bin TL'ye kadar alabilirler. Eğer gelir belgesini de bankaya götürürseniz 200.000 TL ye kadar ihtiyaç kredileri neden faydalanabilirsiniz.