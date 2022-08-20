Ziraat Bankası ve Halkbank Kredi Faizlerini Düşürdü! Çalışıyorsanız veya Emekliyseniz Bu Krediler Tam Size Göre

Giderek artan faiz oranları bankalardan ihtiyaç kredisi ve konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşların belini büktü. Yükselen faiz oranlarına devlet müdahalesi geldi ve bankalar ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında indirim yaptı. Acil nakit ihtiyacını karşılamak için ihtiyaç kredisi çekmek isteyen ya da ev sahibi olmak için konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Türkiye’nin en çok tercih edilen bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank en çok faiz indirimi yapan bankalardan oldu. Yüzbinlerce kişinin yararlanabileceği avantajlı kredi paketleri oluşturan bu bankalar çalışan ve emekli vatandaşlara öncelik verdi.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE KONUT VE İHTİYAÇ KREDİSİ

Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan ya da başvuru yaptığı andan itibaren Ziraat Bankası’ndan almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara Emeklinin Artısı adı altında bir kampanya oluşturuldu. Bu kampanya kapsamında hem uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi hem de konut kredisi sunuluyor. Emeklinin artısı kampanyası kapsamında sunulan ihtiyaç kredisinin faiz oranları yüzde 1,55’ten başlarken konut kredisinin faiz oranları da 1,29’dan başlıyor. İhtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, vatandaşlara 36 ay vade seçeneği sunulurken konut kredisi kampanyası için de 120 ay vade seçeneği sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANIN ARTISI İHTİYAÇ KREDİSİ

Emekli vatandaşları düşündüğü kadar çalışan vatandaşları da düşünen Ziraat Bankası, onlar için de uygun faiz oranlı kredi kampanyaları oluşturdu. Maaşını Ziraat Bankası’ndan alan ya da almak için söz veren çalışanlara özel ihtiyaç ve konut kredisi kampanyası sundu. Emeklinin Artısı kampanyasında olduğu gibi, Çalışanın Artısı kampanyasında da yüzde 1,55’ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi, 1,29’dan başlayan faiz oranları ile de konut kredisi çekilebiliyor.

HALKBANK EMEKLİYE İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ

Halkbank da, emekli maaşını kendi bünyesinden alan vatandaşlar için Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi ve Hesaplı Evim Konut Kredisi olmak üzere iki farklı kredi kampanyası oluşturdu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alırken, uygun faiz oranları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar da konut kredisi kampanyasından yararlanabilecek. İhtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 100 bin liraya kadar nakit kullanılabilecek ve yüzde 1,51 faiz oranı sunulacak. Dileyen emekliler ihtiyaç kredilerini konut alımlarında da 36 ay vade ile kullanabilecek. Daha uzun vade süreleri ile konut kredisi çekmek isteyen emekli vatandaşlarımız ise yüzde 1,38 faiz oranıyla 120 ay vadeyle Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyasından faydalanabilecek.

Ne kadar harcama yapacağını ve aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarını aşağı yukarı öğrenmek isteyen emeklilerimiz için de örnek bir hesaplama yaptık. 200 bin liralık bir konut kredi kullanmanız durumunda ve bu krediyi 60 ay taksitle ödemeyi vaat ettiğinizde aylık ödeyeceğiniz tutar 4.923 lira olacak. Aynı kredi tutarını 120 ay vade ile ödemek isterseniz de aylık olarak yapacağınız ödeme miktarı 3.420 lira olacaktır.