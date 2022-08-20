Cumhurbaşkanı canlı yayında! Emekliye bu ay sonuna kadar devlet destekli 20 bin TL ödeniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanan ve emekliler için verilecek olan nakit kampanyası için başvurular alınmaya başlandı. Son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz sebebiyle özellikle emekli olan vatandaşlar almış oldukları maaşlar ile geçinememeye devam ediyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan emeklileri kampanya yapan kamu bankaları devlet destekli olarak da 20.000 TL'ye kadar ayrı bir kredi kampanyası hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek onaylanan bu kredilerde de şartlara uygun olmanız durumunda hesabınızı ödemeler yatırılabilecektir.

Devlet destekli olarak verilecek emekli ödemelerinde Kredi kullanacak olan vatandaşların 20.000 TL'ye kadar onay almaları durumunda başvurularını gerçekleştirmeleri ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de bu ödemeler verilmektedir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak maaşlarınızı bu bankadan almıyorsanız maaş taşıma işlemleri sonrasında bankanın kendi yapmış oldukları Kredi kampanyalarına katılarak işlem yapabileceksiniz.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden Daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullandıysanız tekrardan başvurunuzu gerçekleştirerek 20.000 TL'ye kadar maaşınızı göre verilecek olan düşük limitli kredi kampanyasından katılarak Acil ihtiyacınızı bu şekilde de giderebilmenize olanak sağlanacaktır. 20.000 TL'ye kadar kredi onayı almanız durumunda 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli olarak Kredi ödeme tablosu oluşturabileceğiniz 3 paket sizlere sunulacak ve ilk taksit ödemesinde de 45 gün veya 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi almanız için destek verilecektir.