Ziraat Bankası ve Diğer 2 Kamu Bankası Açıkladı, Başvuru Yapan Emekli 100.000 TL Ödeme Alıyor, Son Dakika Haberler

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 100.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen tüm emeklilere uygun faizlerle ödemeler verileceği açıklandı. 100.000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsanız ve emekli maaşı hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılabilir veya diğer kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alıyorsanız da Vakıfbank veya Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabilirsiniz.

Emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşları için ihtiyaç kredisi kampanyası gerçekleştirilecek ve dilediğiniz zaman bu kredilerden faydalanarak uygun faizlerle ödemeleri hazırlanan kredilerden yararlanabileceksiniz. 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi başvuruları 24 ay vadeli olarak geri ödenmesi sağlanması şartı ile kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kamu bankaları olarak hizmet veren Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların başvuru şartları uygun olmaları durumunda işlemlerini internet bankacılığı uygulaması üzerinden 7/24 yapabileceğini de söylemek isteriz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlara uygun olmaları şartı ile istedikleri zaman kredi ödemelerini gerçekleştirecekleri bu kampanyalara katılmaları için şubelere giderek de bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvuru yapmalarına olanak sağlamaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kullanacağınız tüm kredilerde nakit kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler hesapları yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.