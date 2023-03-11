Merkez Bankası'ndan Bankalara İhtiyaç Kredisinde Faiz Sınırı Talimatı Geldi

Bankaların uygulamaya koydukları ihtiyaç kredilerine Merkez Bankası’ndan faiz sınırı kondu. Merkez Bankası’ndan bankalara ihtiyaç kredisinde faiz sınırı talimatı geldi. Referans faizi üzerinde oluşacak ihtiyaç kredisi faizi uygulayan bankalar için menkul kıymet tutma yükümlülüğü geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ihtiyaç kredisi için yeni düzenleme yaptı.

Merkez Bankası tarafından tüm bankalara gönderilen yazıda, ihtiyaç kredilerinde uygulanacak olan faiz oranlarına sınırlama geldi. Merkez Bankası tarafından getirilen sınırlama ile söz konusu sınırı aşmaları durumunda menkul kıymet tutma yükümlülüğü devreye girecek. Merkez Bankası tarafından belirlenen oranların üzerinden ihtiyaç kredisinde faiz oranı uygulayan bankalar menkul kıymet tutma yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda kalacak.

Bankalar Tarafından Uygulanacak En Yüksek Faiz 1.37 Olacak

Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıya göre, tüketicilerin kullanacakları ihtiyaç kredilerinde uygulanacak olan faiz, kar payı oranı ilan edilen bileşik referans oranın 1, 8 ile 2 katı arasında olması durumunda birinci kademede, 2 katından yüksek olanlara ikinci kademede ise menkul kıymet tutma zorunluluğu uygulanacak.

Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yazı gereği oto ve konut kredileri dışında kalan ihtiyaç kredilerinde kapsama girmeyen en yüksek aylık faiz oranı 1,37 seviyesinde tutulacak. Bu seviyenin üzerinde oluşacak kredi faiz oranları için bankalar menkul kıymet tutma yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekecek. Mevcut durumlar için ihtiyaç kredilerinde aylık 1, 55 ile 2 oranında faiz uygulaması yapılacak.

Bankalar uygulayacakları referans faiz oranlarının 1,8 ile 2 katı arasında olması durumunda yüzde 20, 2 katın üzerine çıkan faiz uygulamalarında ise bu oran yüzde 90 a denk gelen menkul kıymet tutma zorunluluğunu yerine getirecek. Bunun yanı sıra Merkez Bankası daha önce kredi faizlerinin kendi politikalarına uygun olmasını sağlamak için ticari kredilere de faiz sınırı koymuş ve menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirmişti.