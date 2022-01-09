Tanınmış Afgan Profesör, Taliban Yönetimini Eleştirdiği İçin Tutuklandı

Tanınmış bir Afgan üniversite profesörü ve Taliban liderliğinin açık sözlü eleştirmeni Kabil'de tutuklandı.

Kabil Üniversitesi'nde uzun süredir hukuk ve siyaset bilimi profesörü olan Faizullah Celal, ABD destekli hükümetin Ağustos'ta görevden alınmasından bu yana televizyon talk şovlarında birkaç kez boy göstererek, kötüleşen mali krizden Taliban'ı sorumlu tuttu ve onları zorla yönetmekle suçladı. .

Bir televizyon programında Celal, Taliban sözcüsü Mohammad Naeem'i "buzağı" olarak nitelendirdi, Afganistan'da ciddi bir hakaret. Tutkulu eleştirilerinin klipleri sosyal medyada viral hale geldi ve intikam endişelerine yol açtı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Celal'in Cumartesi günü Taliban'ın istihbarat kolu tarafından sosyal medyada "insanları sisteme karşı kışkırtmaya çalıştığı ve insanların haysiyetiyle oynadığı" yönünde yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

Profesör ya da akademisyenlik adına başkalarının onurunu zedeleyen benzer anlamsız yorumlar yapmasınlar diye tutuklandı” dedi.

Mücahid, Celal tarafından gönderildiğini iddia ettiği ve Taliban istihbarat şefinin Pakistan'ın yardakçısı olduğunu ve yeni hükümetin Afganları "eşek" olarak gördüğünü söyleyen tweet'lerin ekran görüntülerini paylaştı.

Yerel haber ajansı Aamaj News, Mücahid'in @UstadJalal1'e atıfta bulunduğu hesabın sahte olduğunu söyledi. Profesör Cumartesi günü resmi Twitter hesabı @JalalFaizullah'tan hesabın kendisine ait olduğunu iddia ettiği gerçeğini kınamak için tweet attı.

Celal'in 2004 yılında Afganistan'ın cumhurbaşkanlığı için ilk kadın adayı olarak eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'ye karşı yarışan eşi Massouda, Facebook'ta kocasının Taliban güçleri tarafından tutuklandığını ve bilinmeyen bir yerde gözaltına alındığını yazdı.

“Dr Celal, insan haklarıyla ilgili tüm faaliyetlerinde adalet ve ulusal çıkar için savaştı ve sesini yükseltti” dedi.

Bir güvenlik kaynağı, Faizuallah Celal'in sık sık yorum yaptığı Afganistan'ın en büyük kanalı TOLO TV'nin tweet'inde Celal'in "hükümet dairelerine karşı iddialarda bulunduğundan" tutuklandığını söyledi.

Konuşma özgürlüğü

Uluslararası Af Örgütü, öğretim görevlisinin "ifade özgürlüğünü kullandığı ve Taliban'ı eleştirdiği için" tutuklanmasını kınadı ve öğretim görevlisinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya direktörü Patricia Gossman, tutuklama haberine bir tweet'te tepki gösterdi: "Çünkü Taliban'ın dünyasında şikayet etmeye veya eleştirmeye hakkınız yok. Baskıcı otoriter rejimler muhalefete tahammül etmez.” Pazar günü erken saatlerde bir tweet'te Celal'in kızı Hasina Jalal, babasının serbest bırakılması için yalvardı. "Taliban'ı babamı derhal serbest bırakmaya çağırıyorum" dedi.