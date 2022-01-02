Ziraat Bankası ve 3 Banka Daha Artan Faizlere İnat Vatandaşlara Desteğe Devam Edeceğini Açıkladı!

Acil nakit ihtiyacı olan kişiler son dakika haberlerini hem kamu hem de özel bankalardan aldı. Üç özel banka da kampanyalarını duyuran Ziraat Bankası'na katıldı.

Artan faiz oranları ve döviz kurları da bankalardan nakit ihtiyacı olanların ihtiyaç kredisi almasını zorlaştırıyor. Bankalar özellikle son dönemde yaptıkları kampanyalarla vatandaşlarına düşük faizli kredi vermeye çalışıyor. Kampanya sonrası düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalardan biri olan Ziraat Bankası, diğer özel bankalara da örnek oldu. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilir, ilk ödemenizi banka aracılığı ile 3 ay erteleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ülkemizde Ziraat Bankası bir devlet bankasıdır. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişiler emekli ve sigortalı çalışıyorlarsa Ziraat Bankası'nın nakit imkanlarından diledikleri zaman yararlanabileceklerini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar, belirlenen koşullar altında ve 36 aya kadar vade ile hemen başvuruda bulunabilirler. En yakın Ziraat Bankası şubesini ziyaret ederek veya bankanın resmi internet sitesini ziyaret ederek 100.000 TL düşük faizli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

DenizBank

Denizbank üzerinden başvuruda bulunanlar, nerede olurlarsa olsunlar, hem mesaj göndererek hem de siteyi ziyaret ederek işlem yapabilecekler. Denizbank, bankanın yüksek faiz oranlarına rağmen düşük faizli krediler sunuyor. Denizbank ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen kişiler, belirli kriterlere uyduğu sürece diledikleri zaman başvuru yapabilecekler. SMS ile kredi başvurusu yapmak isterseniz kredim yazıp boşluk bırakarak T.C Kimlik numaranızı yazıp mesaj yoluyla 3280'e gönderiniz.

İş Bankası

İhtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar İş Bankasından müjdeli haber aldı. İş Bankasından düşük faizli kredi başvurusunda bulunmak isterseniz, şubelerine gitmek yerine bankanın resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. İş Bankası ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşlar, belirli kriterleri sağlamaları halinde diledikleri zaman kredi kullanabilecekler.

TEB

TEB Bank, düşük faizli krediler için SMS kredi kampanyası başlattı. T.C. kimlik numaranızı yazıp mesaj bölümüne girerek 4466 numarasına gönderebilirsiniz. 5 dakika içerisinde başvurunuz tamamlanacak ve kaç kredi onayı aldığınız size bildirilecektir.