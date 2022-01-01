Yaşlı Vatandaşlara 2000 TL Ödeme Yapılacak! Başvuran Herkes Verilecek, Kaçırmayın…

Çalışma hayatında engeli bulunmayan herkes, mevcut ekonomik durumlarını düzeltmek ve gelecekte geçireceği zamanı garanti altına almak için çalışıyor.

Çalışma hayatında bulunmanın yeğane nedeni, gelecekte emekli olarak ailesine ve kendine bakım sağlamak ve zaman ayırmaktır. Peki, bu noktada devlet olarak emeklilere ne gibi yardımlar sağlanıyor? Yaşlılık aylığı alabilmek için neler gerekiyor? Tüm aklınıza gelebilecek soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Birçok kişi istediği hayalleri ulaşamıyor. Emekli olabilmek için öncelikle belli bir hizmet süresini doldurmak ve yaş limitini tamamlamak gerekir. Bunun yanı sıra prim ödemlerinin de gerçekleşmesi gerekir. Fakat bazen iş hayatında yıllarca çalışılmasına rağmen emeklilik hak edilmiyor. Bu gibi olumsuz durumlarda ilk akla gelen bankadır. Bankalar bu konuda vatandaşları desteklemeye devam ediyor.

Emekli Olamayanlar Mağdur Olmuyor

65 yaşını çalışarak tamamlayan, fakat emekli olmak konusunda sıkıntı yaşayan kişiler, SGK tarafından ortaya çıkabilecek mağduriyetleri bertaraf etmek için yaşlılık aylığı alıyor. Bu aylığı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartların içerisinde bulunan ilk şart belli bir yaşı tamamlamak gerekiyor.

Bunun yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş almıyor olması gerekiyor. Başvurunun yapıldığı sırada, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olmak yatıyor. Emekli olmayan vatandaşlar içinde devlet birçok kalemde destek sağlıyor. 65 yaşını tamamlamış olan fakat emekli olmayan vatandaşlar, kurum tarafından mağduriyeti önlemek için yaşlılık aylığı alıyor.

Yaşlılık Maaşı Almak İçin Şartlar

Yaşlılık maaşı almak için öncelikle yaş sınırının sigorta başlangıcına göre hesaplanması gerekir. Zira sigorta başlangıç tarihi emekli olmada geçerli olan kriterdir.

8 Eylül 1976 tarihi örnek verilecek olursa, bu tarihten önce sigortası bulunan kadınlar 50, erkeklerde ise 55 yaş tamamlandığında ve 5 bin prim günü ödemesi yapıldığında kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalı olarak çalışmaları halinde emeklilik hakkını kullanabilir. 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olarak çalışma hayatına başlayan kişiler, yaşlılık aylığı hakkını kazanmak için bayanlar 58 erkekler ise 60 yaşında olması gerekiyor.