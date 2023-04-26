Ziraat Bankası ve 2 Özel Dev Bankadan Açıklama Geldi: 44.000 TL Ödeme İçin Son Şansınız Olacak! 1 ay uzatıldı!

Denizbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni kredi kampanyası ile hızlı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Mayıs ayı sonuna kadar 44.000 TL kredi ödemesi alabilecekler. Bu kampanya kapsamında, nakit ihtiyacı olan kişiler, Denizbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirler. Kredi başvurusu yapan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan kredi hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacaktır.

Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı Üzerinden Kredi Başvurusu Yapma Kolaylığı Sunuyor

Ziraat Bankası, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurusu yapma kolaylığı sağlıyor. Banka hesabı olan kişiler, banka şubesine gitmeden internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak, en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirler. Bu kampanyaya emekli olan ve bireysel olarak sigortalı çalışan vatandaşlar katılabilmektedir.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası SMS İle Kredi Başvurusu Yapma İmkanı Sunuyor

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, 44 11 numarasına SMS atarak, bireysel olarak sigortalı olan kişilerin aylık gelirlerine göre 44.000 TL kredi onayı verebiliyor. Ayrıca, Denizbank için 32 80 numarasına "kredim" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını göndermek de kredi başvurusunda bulunmak için yeterli oluyor. SMS yoluyla başvuru yapmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde onay verilecek ve kredi hemen hesaplara yatırılacaktır.

En Yakın Banka Şubesine Gitmeden Kredi Başvurusu Yapabilirsiniz

Banka şubelerine gitmeden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden mobil uygulamaları kullanarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ayrıca, en yakın banka şubelerine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi Şartlarına Uygun Olanlara 3 Ay Erteleme İmkanı

Bu kampanyada, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 3 ay erteleme imkanı da sunuluyor. Böylece, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, bu şekilde ödeme yaparak rahat nefes alabilirler!

Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı İle Hızlı Kredi Başvurusu Mümkün

Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasında, internet bankacılığı kullanarak hızlı kredi başvurusu yapmak mümkün. Banka hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı üzerinden 40000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunarak onay alabilirler. Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu hizmet sayesinde, banka şubelerine gitmeden kolayca kredi başvurusu yaparak nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası SMS İle Kredi Başvurusu Yapma İmkanı Sunuyor

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. Cep telefonunuzdan belirli bir numaraya mesaj atarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank için 32 80 numarasına, "KREDIM TC KIMLIK NUMARANIZ" şeklinde bir mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Yapı Kredi Bankası için ise 44 11 numarasına, "BIREYSEL TC KIMLIK NUMARANIZ AYLIK GELIRINIZ" şeklinde bir mesaj göndermeniz gerekmektedir. Onaylanan krediniz hesabınıza hemen yatırılacaktır.

Ziraat Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası ile İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvuruları, hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Başvurunuzu internet bankacılığı üzerinden, banka şubelerine giderek veya cep telefonunuzdan SMS ile yapabilirsiniz. Onaylanan krediniz, banka hesabınıza hemen yatırılacaktır.

En Yakın Banka Şubesine Gitmeden İhtiyaç Kredisi Kullanın

Ziraat Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurunuzu yaparak, en yakın banka şubesine gitmeden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bankaların mobil uygulamalarını kullanarak da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilirler.