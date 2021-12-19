Ziraat Bankası ve 2 Banka Banka Notu Sıfır Olan Kişilere, İlk Kez Banka Çalışması Yapacak Kişilere 10.000 TL Verecek

Bankalar ile daha önce hiçbir şekilde çalışması olmayan ve nakit kredi kullanamayan vatandaşlar için Ziraat Bankası, kampanya başlattı. Ziraat Bankası üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi ile birlikte kendinize yeni bir kredi notu oluşturabilirsiniz. Ziraat Bankası, başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında kredi alacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar 10000 TL ödeme yapacağı haberi yayınladı. Ziraat Bankasının başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında nakit kredi alacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası haricinde iş Bankası ve Garanti Bankası üzerinden de başvuru yaparak nakit kredi kullanabilecek. 3 bankanın yapmış olduğu bu kampanyalara katılacak olan kişilerin düzenli olarak bir geliri olması durumunda banka kredi notu sıfır olsa bile onay alabilir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, başlatmış olduğu bu kampanyada, emekli olan sigortalı olarak çalışan kişilerin banka kredi notu sıfır olması durumunda 10000 TL'ye kadar kredi onayı verecek. Ayrıca kredi aldıktan sonra Ziraat Bankası üzerinden artı para ve kredi kartı başvurusu da yapabilir, bu şekilde başvurularınızı hızlı bir şekilde hesaba yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden onbin TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilerin en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte banka şubesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan kişilerin en az son işyerinde 6 aydır sigortası var ise, Ziraat Bankası, 10000 TL ödeme yapacak.

Garanti BBVA

Garanti Bankası, daha önce hiçbir bankadan kredi kullanmamış kişiler için hoşgeldin kredisi adı altında 10000 TL ödeme yapacak. Banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 90 gün ertelemeli 36 ay vadeli geri ödemesini yapabilirsiniz. Banka kredi alacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kendi bankası üzerinden maaş alması veya en az 3 ay sigortalı olarak çalışıyor olmasını isteyecek. Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarını bu bankadan alan vatandaşlar hemen kredi başvurusunda bulunabilecek.

İş Bankası

İş bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerde, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte kredi başvurusunda bulunabilir. İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda bu banka üzerinden 5 dakika içerisinde sonuç alır. Sigortalı olarak çalışan kişiler bu banka üzerinden maaş almıyorsa en az 6 aydır sigorta primleri yatmış olması, banka tarafından istenir. Kredi notu sıfır olan ve ilk defa yeni bir şekilde işe başlayacak olan kişiler maalesef, kefil vermeden kredi kullanamaz. 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşı işbankası üzerinde ise 10000 TL üzerinde de yüksek limitli kredi kullanabilir. Bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitelerine girebilir veya banka şubelerine giderek hem bu kampanya ile ilgili hem de diğer kredi kampanyaları ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.