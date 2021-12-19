Son Dakika: 5000 TL - 10000 TL Ödemeler Başladı, Çalışan, Ev Hanımı, Öğrenci ve Emekli Olanlar Alabilecekler

Kamu bankaları ve özel bankaların sigortalı olarak çalışan öğrenci olan ev hanımı olan ve emekli olan kişilere bireysel olarak 5000 TL ile on bin TL arasında ödeme yapacaklarını açıkladı. Bankalar üzerinden daha önce kredi kullanmış ve AKP, kredi kartı kullanmış olan kişiler düzenli ödemeler yapması durumunda bu hesaplarına yatacak. 5000 TL ödemeleri, istedikleri zaman alabileceklerdir. Bankalar üzerinden verilecek olan 5000 TL ile onbin TL, ödemelerde ilk taksit ödemenizi 90 güne kadar erteleme yapabilirdi en fazla da 36 ay vadeye kadar taksit, borçlarımızı geri ödemesini yapabilirsiniz.

Akbank

Kampanyayı başlatan bankalardan bir tanesi olan Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu oluyor. Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere SMS ile işlem yapmak istiyorsak, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına gönderebilir. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra banka müşterisi olmanız durumunda bu onaylı tutarı, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kullanabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5000 TL ile onbin TL arasında düşük faizli ve masrafsız kredi kullanabilecek.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. 5 dakika içerisinde sizlere banka tarafından kredi sonucu gönderilir ve kredi onayı almış iseniz en yakın banka şubesine giderek, 36 ay vadeli ve düşük faizli kredi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden ayrıca mobil uygulama aracılığı ile de kredi başvurusu yapmanız mümkün olacaktır.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerde, SMS atarak hemen bu bankadan kredi onayı alabilir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderebilir. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç olarak geri döner ve kredi onayı alırsanız, en yakın banka şubesinden bu krediyi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL'ye kadar nakit ödemesi başvurusu yapılıyor. kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda bu hesaptaki internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek buradan başvuru yapabilecek