Emekli olan vatandaşlara 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası Denizbank tarafından başladı...

Emekli maaşı alan vatandaşlar Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa 25.000 TL gelir belgesiz 25.000 TL üzerinde ise bankadan gelir belgeli olarak istedikleri zaman ihtiyaç kredisi ve emekli kredisi kullanabilecekler. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen emekliler maaşlarını bu bankalardan almak kaydı ile hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yapmış oldukları bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlanmaktadır. Denizbank üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden SMS atarak ve işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Sms ile Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlara Denizbank 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Cep telefonunuzu mesaj kısmından Kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Size en yakın DenizBank şubesine giderek de kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hatta maaş taşımanızı bu bankaya yaptıktan sonra 5.000 TL'ye varan emekli promosyonları ile birlikte yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alma imkanı da sağlanır.