Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan para iadesi müjdesi! Bu bankalarda hesabı olanlar hemen bakın!

Bu bankalarda hesabı olanlar... Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan para iadesi müjdesi! Kamu bankaları hesabı olanlara özel bir duyuru yaptı. Sizde bankalardan istenen işlemleri yaparak 450 TL para iadesi alabilirsiniz. Şubat ayının gelmesi sonrasında kamu bankaları yeni kampanyalarını paylaştı. Türkiye'nin en büyük üç kamu bankası düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerden sadece başvuru bekliyor.

Ziraat Bankkart Kampanyası

Ziraat Bankası hesabı olanlara yeni kampanyalarını açıkladı. Düzenlenen kampanya kapsamında farklı alanlarda sunulan fırsatları değerlendirerek 450 TL'ye varan para iadesi alabilirsiniz.

Vakıfbank Bankımat Kampanyası

Vakıfbank bankomat kartı müşterisi olan kişilerde Şubat ayı fırsatlarını değerkendiriyor. Bankomat Kart ile 80 TL Bankomat Para kazanabilirsiniz. VakıfBank Bankomat Kart ile 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu kampanyaya dışında Bankomat Kart ile yapı market alışverişlerine de 100 TL Bankomat Para veriliyor.

Halbank Parafkart Kampanyası

Halkbank paraf kart kampanyaları için de güncellemeye gitmeye başladı. Farklı sektörlerde yer alan çok sayıda kampanya ile para iadesi desteğinden yararlanabilirsiniz. Banka para iadesinden yararlanmak için kampanyaları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Milyonlarca vatandaş kamu bankalarının sunduğu iade desteğinden en iyi şekilde yararlanabiliyor. Sizde para iadesinden yararlanmak için hemen internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Para iadesi kampanyalarının yakın zamanda diğer bankalar tarafından da sunulacağı düşünülüyor.

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