Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar nakit alıyor!

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte 50.000 TL'ye kadar gelir belgesi yeni bir kredi paketi verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlar için 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların maket ihtiyacı olmaları durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak için banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların nakit kredi kullanmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirecek olan kişileri Ziraat Bankası hızlı bir şekilde internet üzerinden kredi vermektedir.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kredi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin maaş müşterilerini almaları durumunda şubelere gitmeden işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan emeklilere 75 yaşına kadar düşük faiz oranları ile birlikte masrafsız Kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru için emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarına yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden kredi başvurularında bulunarak şartları uygun olan tüm vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olmaları ile birlikte krediler hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılarak yapılandırılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sadece emekli olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi değil konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde de destek olmaktadır.