Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Olarak Üç Kamu Bankası 20 ile 30 bin TL Kredi Veriyor!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kamu bankası olarak 20 bin lira ile 30 lira arasında değişen tutarda kredi imkânı sunuyor. Kredi başvurusunda bulunan vatandaşlara anında kredi desteği sağlanıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kamu bankası olarak yaptıkları açıklama ile kredi desteği verecek. Kamu bankaları üzerinden yapılan başvuru sonucu anında kredi desteği verilecek. İhtiyaç kredisi olarak kullanmak isteyen vatandaşlar 20 bin lira ile 30 bin lira arasında üç ayrı kategoride kredi imkânı sağlanacak. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine başvuru yapabildikleri gibi, internet sitesinden de başvuru yapabilirler. 36 ay vadeli olarak verilen bu kredilerde faiz oranları düşük olarak verilecek.

Kredi Başvurunda Şartlar Belli Oldu

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bankaların belirlemiş olduğu şartları karşılamaları gerekir. Kredi kullanacak vatandaşların TC vatandaşı olması, 18 yaşından büyük olması ve kredi notunun ise uygun olması aranan şartlar arasında bulunuyor. Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiler bankaların resmi sitelerinde yayınlandı.

Ziraat Bankası Kredisi

Ziraat Bankası 36 ay vadeli 20 bin liradan başlayarak 30 bin liraya kadar çıkan ihtiyaç kredisi için banka şubesinden başvuru yapılabilir. Banka şubesine gidilmeden de başvuru yapma imkânı bulunuyor. Banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığı kullanılarak kredi onayı alınabilir.

Vakıfbank Kredisi

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank başvuru yapan kişilere 36 ay vadeli olarak kredi imkânı sunuyor. Başvuruda bulunacak olan kişilere hızlı bir şeklide dönüş yapılarak onay veriliyor. Banka şubelerine uğramadan başvuru yapma imkânı bulunuyor. Şube üzerinden başvuru yapmak isteyenler gelir belgesi ile kimlik gerektiğini hatırlatırız.

Halkbank Kredisi

Halkbank, ihtiyacı olan müşterilerine ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Bu imkândan faydalanmak isteyen vatandaşlar düşük faiz oranları ile 30 bin liraya kadar kredi verilecek. Banka üzerinden işlem yapmak isteyenler başvurularını banka şubeleri üzerinden yapabildikleri gibi internet üzerinden de yapabilir.