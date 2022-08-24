Denizbank yeni duyurusu: TC kimlik numarası son hanesi 2 4 6 8 ve 0 olanlara 50.000 TL Verecek...

Denizbank üzerinden yapılan yeni nakit kredi kampanyasında başvurularını gerçekleştirerek cep telefonları üzerinden SMS atarak Kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için 50.000 TL ödeme verileceği açıklandı. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek kişilerin kimlik numaralarını bankaya SMS olarak göndermeleri durumunda yapılacak olan sorgulama sonrasında banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan kişiler acil nakit destek kredi kampanyasından faydalanarak 36 ay vadeli Kredi alabilecek. Denizbank kredi kampanyasına başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak ödenecek bu krediler ile birlikte şartlara uygun olan kişiler 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri bu kampanyalardan istedikleri zaman faydalanabiliyorlar.

Denizbank kredi politikalarına uygun olduğunu düşünen vatandaşlar cep telefonları üzerinden 32 80 numarasına mesaj atarak istedikleri zaman başvuru yapabilir ve kredi sonucunu kısa mesaj ile öğrenebilir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler için yapılan bu nakit kampanyasında acil kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden ücretli mesaj atabiliyorlar.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 32 80 numarasına mesaj gönderiyor!

Cep telefonunuz üzerinden kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda Denizbank cebimde Kredi kampanyasına katılmış olacak ve 5 dakikada Kredi sonucu öğreneceksiniz.

32 80 numarasına atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa mobil uygulama kullanmaları gerekiyor ve onaylanan tutarı hesaplarına yatırabiliyor. Banka hesabınızın olması durumunda ise şubelere gitmeden işlemlerinizi mobil uygulama haricinde internet şubesi üzerinden de yapabilirsiniz. Banka hesabı olmayan vatandaşlar 32 80 numarası üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrası onay alırsa gelir belgesiz kredi kullanmak için en yakın DenizBank şubesine gidebilir.