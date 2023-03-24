Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabı olan vatandaşlar dikkat: Son 20 gün

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte yeni bir kredi kampanyası başladı ve bu kredinin Bir ay süreceği daha önce açıklanmıştı. 3 banka üzerinden de nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kullanabilecekleri ihtiyaç kredisi ödemesi sizlere kamu bankaları üzerinden 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olmak şartı ile birlikte verilmekte olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman bu banka şubeleri üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek nakit alabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak sizlere kredi ödemesi vermektedir.

3 kamu Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilerek bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi ödemeleri verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan tüm kişilerin özellikle de emekli olmaları durumunda maaş müşterisi olarak daha uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden hem bankacılık işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor hem de ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa internet bankacılığını kullanarak masrafsız Kredi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank yapmış olduğu tüm kampanyalarda özellikle başvuru şartlarına uygun olan vatandaşların düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerini gerçekleştirirken istedikleri zaman bu ödemeleri hesaplarına yatırarak da kullandırmaktadır.