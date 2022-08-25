Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 150.000 TL nakit vereceğini duyurdu ve 10 gün süre verdi

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 150.000 TL yeni bir ihtiyaç kredisi ve içerisinde borçlarınızı kapatabileceğiniz borç kapatma kredisi kampanyası başlattı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişiler için yapılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Kredi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ₺150.000 bireysel kredilerde özellikle 10 gün içerisinde başvuru yapacak olan kişilere düşük faizli kredi vereceğini duyurdu.

Bankaların Genel müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda özellikle emekli maaşı Bu banka üzerinde alan vatandaşlar için emekli maaşı hesapları aracılığı ile birlikte maaş taşımasını yaparak da Kredi alabilecekleri haberi verildi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ₺150.000'ye kadar kredi onayı vermesi durumunda sizlere ihtiyaç kredisi içinde borç kapatma kredisi imkanı da sunacak ve güncel olan kredi kartı borçlarımızı kapatmak istiyorsanız bu kampanyaya katılabileceksiniz.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank şubesine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte gitmesi isteniyor. Size en yakın banka şubesine gittikten sonra ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek Bu banka üzerinden kredinizi hızlı bir şekilde alabilecek ve onaylanan bu kredilerde de aynı gün içinde hesaplarınızı ödeme yatırabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler için ise başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin şubeleri gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 gün 24 saat Kredi alabileceği Haberi geldi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Kredi imkanı sağlamaktadır.