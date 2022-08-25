Son dakika: Emeklilerin Maaşlarınıza Ek Para Yatabilir! Emeklileri ilgilendiren müjde!

Emeklilerin Maaşlarınıza Ek Para Yatabilir! Emeklileri ilgilendiren müjde! Maaşınıza ayrı olarak ek para yatabilir. Son dakika olarak gelen haber emeklileri sevindirdi. Detayları haberimizde bulabilirisiniz.

Emekli vatandaşların maaş hesaplarına ek olarak para yatabilir. Özel kampanya ile maaşlarına ek olarak yatacak para için kuyruk oluştu. Emekli vatandaşlar parayı çekmek için sıraya girdi. Yapı Kredi Bankası, emeklilere yönelik promosyon kampanyası başlattı. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlar ödemelerden faydalanabilecek. Nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar, emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası’na taşımaları halinde kampanyadan yararlanabilecek.

Emekli Promosyon Kampanyasındaki Detaylar

SGK emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası’na 3 yıllığına taşıyan emekli vatandaşlar, 2 750 liraya kadar nakit promosyonlardan ödeme alabilecek. Taahhütnamenin imzalanmasından başka bir şart aramayan banka başvuru yapan her emekli vatandaşa bu imkânı sunuyor. Aylık emekli maaşı 1 500 lira olan emekli vatandaşa 1 600 lira verirken, 1 500 lira ile 2 500 lira arasında olanlara 2 100 lira, emekli maaşı 2 500 liranın üzerinde olanlara da 2 500 lira promosyon ödemesi yapılacak.

Ayrıca ek ödül taahhütnamesi imzalanması halinde 2 aylık için 2 adet otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda ise 100 lira nakit ödemesi yapılacak. Kampanya başlangıcından itibaren ek ödül taahhütnamesini imzalayan vatandaşlar, 3 aylık süre boyunca faizsiz olarak 2 bin lira tutarındaki esnek hesap limitini kullanabilecek. Sizlerde emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası’na taşıyarak banka tarafından verilen bu imkânlardan faydalanabilirisiniz. Maaşınız Yapı Kredi Bankası’nda ise başvuru yaparak imkânlardan yararlanmak mümkün olur.

İlk kez kredi kartı alacak olan vatandaşlar, son 3 ay içinde mevcut olan kartlarını kullanarak hiçbir şekilde harcama yapmayanlar, bankanın sağlamış olduğu imkânı değerlendirebilirler. Kampanya başlangıcından itibaren yapılacak olan 500 lira tutarındaki harcamalara 150 lira nakit promosyon veriliyor. Ödemeler kişilerin ilk maaş ödemesini takip eden ayda gerçekleştirilecek. Toplam tutarda 500 lira harcama yapmak koşulu ile 150 lira promosyon sahibi olunabilir. Nakit imkânlarından faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar, başka bankalar üzerinde bulunan maaşlarını Yapı Kredi Bankası’na taşıyarak bu imkânı değerlendirebilir.