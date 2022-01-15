Ziraat Bankası, Vakıfbank ve 2 Özel Bankadan Sizlere Müjde Var! Başkasından Borç İstemeyin! Banka 10.000 TL Verecek

Bankalar üzerinden yapılan kampanya ile birlikte borç kapatma kredisi almak isteyen kişiler ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 10.000 TL ödeme alabilecek. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış olduğu düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış olduğu bu kampanya sonrasında iki özel banka da bu kampanyaya katılarak acil ihtiyacı olan ve para isteyen kişilere Kredi vereceğini açıkladılar.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank haricinde TEB Bankası ve Garanti Bankası da ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlara 7gün 24saat banka kredi notu uygun olması durumunda 10.000 TL 36 ay vadeli nakit vereceğini açıkladı. Başvuru yapacak olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını takip edebilir.

Ziraat Bankası ve VakıfBank

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 10.000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa ve bu bankada hesapları var ise Kredi başvurusunu en yakın banka şubesi üzerinden veya Banka hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulama üzerinden yapabilir. Ziraat Bankası ve Vakıf Bankası emekli olan sigortalı olarak çalışan kişilere vermiş olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde Kredi sonucunu sizlere sunacaktır. Ziraat Bankası ve VakıfBank emekli olan vatandaşların yaptığı bu kampanyaları ile birlikte 10.000 TL ve üzerinde de kredi vereceğini açıkladı. Banka şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası ve TEB Bankası

Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli 10.000 TL kredi başvurusu için hem sms atabilir hem internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir hemde kimlikleri ile birlikte en yakın banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarını katılmak istiyorlarsa kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişiler güncel faiz oranlarını bankanın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilir.