Ziraat Bankası Vakıfbank PTT ve Halkbank Üzerinden Maaşınıza Göre Kredi Veriliyor! Son Dakika!

Devlet Bankaları Maaşa Göre Kredi Veriyor. Ziraat Bankası, Ptt ve Vakıfbank aracılığıyla maaş alan vatandaşlara müjde! Bu bankalardan maaş alanlar 50000 TL’ye varan kredi alabilecekler. Başvuruda bulunacak kişiler de aranan özellikler arasında bu bankaların birinden maaş alıyor olmaları şartı aranıyor. Bir diğer şart ise bir işte sigortalı olarak çalışıyor olmanız gerekiyor. Bu şartları sağlayanlar bankalarına gidip ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Düşük faiz oranı uygulanacağını açıklayan yetkililer tüketici kredilerini başvuru yaparak kolayca alabilecekler. Kredi alma şartlarını karşılayanlar başvurularını tamamladıktan sonra aynı gün içerisinde tüketici kredilerini kullanabilirler.

Düzenli bir gelir sahibiyseniz ve bu bankalardan maaş alıyorsanız bir günde aldığınız tüketici kredisini ödeme planları çıkararak uygun faizlerle geri ödeyebilirsiniz. Bunu almanız için başvuru sırasında çıkan kredi notunuzun, kredi almaya uygun olması oldukça önemlidir. Ayrıca PTT’nin sunduğu bir diğer avantaj da kredi puanınız düşükte olsa eğer siciliniz temizse kredi alabilirsiniz. 50000 TL’ye varan kredinin size kaç bin TL çıkacağı ise kredi puanınızın açıklanmasıyla ortaya çıkacak olan bir bilgidir. Daha önce kredisi olan, geliri yeterli olmayan, başvurulacak bankanın kara listesinde olan, kredi kartı borcu olan kişilerin kredi notunun düşük çıktığı bilinmektedir.

Verilecek olan 50000 TL’lik kredinin 36 ay vade ile verileceği ve 3 ay ertelemeli olacağı da önemli bilgiler arasındadır. Başvuralar; şubelerden, internet bankacılığından ve sms olarak alınmaktadır.