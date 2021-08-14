Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Halkbank 3000 TL Veriyor, Bugün Akşam Onaylandı

Bankalar üzerinden yeni bir kampanya daha… Başvuru yapan kişilere 3000 TL ödenecek. 3000 TL ödeme almak isteyenler Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Halkbank üzerinden başvuru yapabileceklerdir. 3000 TL ödeme alacak kişilere, bankalar düşük faizli olarak ve acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri kredileri verecekler. Başvuru yapmak isteyenler, bankalar üzerinden başvuru yaparken, banka kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. Aksi durumda yaptığınız başvurularda onay alamazsınız. Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Halkbank üzerinden yapılan duyuruda, bankalar kendi faiz oranlarını belirleyerek müşterilerine kredi imkanı sunuyor. İşte detaylar…

Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Halkbank 3000 TL Nedir?

Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Halkbank üzerinden verilen 3000 TL kredi olarak sizlere verilecek. Bankaların müşterilerine özel olarak yaptığı bu kredi başvurusu online internet bankacılığı aracılığı ile işlem görecek. Kredi başvurusu yaptığınızda sizlere 3000 TL hesap limiti oluşturulacak ve bu limiti istediğiniz zaman ATM’den veya banka şubelerinden çekebileceksiniz. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden EFT, FAST veya Havale yapabileceksiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Halkbank banka kredi politikalarına uygun olan kişilere 3000 TL ödeme yapacak.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Halkbank 3000 TL Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Bankalar üzerinden eğer 3000 TL başvuru yapmak istiyorsanız, en kolay yöntem bankanın internet bankacılığı yöntemi olacak. 3000 TL’ye kadar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sizlere sunulacak. Kredi kullanmak isteyenler, bu 3 banka üzerinden kredi başvurusu yaparak, hemen onay alabilecekler. PTT üzerinden ise bankanın Aktifbank anlaşmalı kredisine başvuru yapabileceksiniz. PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına mesaj atın. Bu şekilde attığınız mesaj sonrasında banka sizlere hemen sonuç verecek ve sonucuna göre kredi kullandıracaktır. Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Halkbank üzerinden 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi kullanabileceksiniz.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, ayrıca emekli ve çalışan kişilerin kendi bankaları üzerinden maaş almaları durumunda, daha yüksek limitlerde kredi kullandıracaklardır. Ziraat Bankası verdiği ihtiyaç kredileri ile son günlerde gündemden düşmezken, şimdilerde ise 3000 TL kredi ve bir başka kampanyası olan borç kapatma kredisi vereceğini de duyurmuştur. Para ihtiyacı olan kişiler, bu bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir ve acil ihtiyaçlarını giderebilirler.