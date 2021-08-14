3000 TL ile 13000 TL Arasında Kimliğinizle, Şart İstenmeden, Belgesiz Kredi Verilecek

Son dakika olarak bankalardan yeni bir kredi kampanyası geldi. Bankaya gitmeden başvuru yapan kişilere en az 3000 TL en fazla da 13000 TL onay verilecek. Verilecek onayda banka müşterisi olan kişilerin bankaya gitmeden kredi kullanılacağı da söylendi. Uygun faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar verilecek bu kredi haberi, bankaların resmi internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında duyuru ile resmen başladı.

Başvuru yapacak olan kişilerin, online kredi alabilmeleri için o bankada hesabı olması gerekiyor. Banka hesabınız yoksa, SMS ile başvuru yaparak bankadan önce onay almalı daha sonra da kredi kullanmak için kimlikle şubelere gitmeniz gerekecek. Özel bankaların başlattığı bu kampanyalarda bankalar kişilerin kredi notuna göre faiz oranlarından yararlandıracak.

Başvuru Şartları Açıklandı

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler için başvuru şartları açıklandı. Uygun faizlerle ödenecek olan bu kredilerde banka hızlı ve anında işlem yaparak, müşterilerine direk sonuç sunacak. Başvuru yapmak isteyenlere banka hızlı ve anında kredi kullandıracak. Kredi notu en az 1400 ve üzerinde olan kişiler, bu kredilerde onay alabilecekler. Daha önce bankalardan kredi almamış kimseler maalesef kredi kullanamayacaklar.

QNB Finansbank'tan SMS ve İnternet Üzerinden Kredi Başvurusu

Banka üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin SMS atması durumunda hemen sonuç cep telefonlarına gelecek. 13000 TL'Ye kadar kredi alacak kişiler, TC KİMLİK numarasını yazarak, 5030 numarasına mesaj atabilirler. Bu şekilde attığınız mesaj sonrasında 5 dakika olmadan hemen sonuç gelecek ve sizlere ne kadar kredi onayı aldığınızı veya bankadan nasıl kredi çekeceğinizi söyleyecekler. Ayrıca kredi politikalarına uygun olmadığınız için olumsuz yanıt alırsanız, bu mesajda göreceksiniz. Banka ayrıca KREDİGO sistemi ile birlikte, online internet bankacılığı üzerinden de bankaya gitmeden kredi veriyor.

ING Bank'tan Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi

ING Bank üzerinden düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceklerdir. ING Bank üzerinden düşük faizli kredilerde banka müşterilerine hızlı ve anında sonuç verecektir. Başvuru yaptığınızda kredi notunuza göre işlem yapılacağından 5 dakika içinde sonuç sizlere bildirilecektir. ING Bank üzerinden düşük faizli kredi alacak kişiler, belirli şartlara göre bu kredileri isterlerse ING bank mobil uygulaması üzerinden de başvuru yaparak kullanabilirler. Banka kendi müşterilerine ING Bank mobil uygulaması üzerinden kredi imkanı sağlayacak.