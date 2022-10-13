Akbank, Garanti Bankası, QNB Finansbank ve Denizbank duyurdu! Bu Bankalardan ödeme için limit 66.000 TL oldu.

Akbank Garanti Bankası QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden 66000 TL'ye kadar başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, şartlara uygun olan tüm vatandaşları hemen 24 ay vadeli kredi ödemeleri bu hafta içerisinde yapılacağı açıklandı.

Akbank Garanti Bankası Finansbank ve Denizbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyalarında şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hesaplarınızı hızlı bir şekilde yatırılacak onaylanan kredileri de yine aynı gün içinde hesaplarınızda görebileceksiniz.

4 banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanarak şartları uygun olan vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda bu bankalarla en düşük faiz oranları ile yararlanarak kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, banka kredi puanınıza uygun olmanız durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan vatandaşların nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı açıklandı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli kredi başvurularını banka şubeleri ve banka internet sitesi üzerinden yapacağını söyleyebiliriz.

Akbank

Akbank üzerinden cep telefonunuz aracılı ile birlikte SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Akbank üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşları acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 3 ay ertelemeli kredi kullanabilmektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 3 ay ertelemeli, alacakları bu kredilerde özellikle Akbank Direkt uygulaması üzerinden de işlem yapmaktadır.

Denizbank

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için 3 ay ertelemeli, krediye hemen kullanabilmektedir. Cebimde kredi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numaramızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bankadan ihtiyaç kredisi kullanmış olacaksınız. En yakın banka şubesine giderek de başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyada düşük faiz 66000 TL 24 ay vadeli kredi olabilirsiniz.