Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, PTT ve İş Bankası Emekliye, Memura ve Çalışanlara 500.000 TL Bütçe Ayırdı!

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank PTT İş Bankası üzerinden acil nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyada 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Kredi başvurusunda bulunabilecek ve istedikleri limitlerde krediler kullanabilecek. Başvuru yapacak olan kişiler düşük faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeye kadar nakit kredi alabilecek.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya diğer kamu bankaları ve kamu destekli İş Bankası da duyuyorsun yaparak başvuruları almaya başladı. 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu kürelerdeki en önemli etkenlerden bir tanesi ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapmış olmanızdır.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank PTT ve İş Bankası tarafından başvuru yapacak olan kişiler daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olması ve düzenli olarak bu ödemelerini yapmış olması gerekmektedir. Verilen bu şartlara uygun olan kişiler 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bankalardan kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankalardaki hesapları olması durumunda mobil uygulamalar aracılığı ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu kredileri kullanmak istiyorlarsa internet bankacılığı şifresi olarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilir.

Özellikle internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yaptığınız zaman bankalar daha düşük faiz oranları ile birlikte sizlere gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunmaktadır.

İhtiyaçları olan kişilere 500 bin TL'ye kadar limit ayırdı ve bu 500 bin TL'ye kadar limiti nasıl vereceğiz de açıkladı. 200 bin TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 24 ay vadeli kredi kullanacakları için bankaya ipotek ve rehin ipotek karşılığı ihtiyaç kredisi kullanabilir.