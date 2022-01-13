Nakit İhtiyacı Olan Kişilere Akbank Tarafından 45.000 TL Ödeme İmkânı, Para ATM'den Çekilebilecek…

Nakit ihtiyacı hisseden herkese Akbank tarafından 45 bin TL ödeme fırsatı. Paralar ATM tarafından çekilebilecek. Son dakika haberi olarak basına yansıyan haberde işlem yapan herkes destekten faydalanabilecek…

Akbank üzerinden uygulamaya koyulan kampanyaya başvuru yaparak 45 bin TL tutarındaki ödemeyi almak oldukça kolay. Bankanın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda gerekli açıklamalar yapıldı. Ekonomik yönden sıkıntı yaşayan ve bankalardan umduğunu bulamayan herkese Akbank uygun faiz oranları ile kredi onayı veriyor. Verilecek olan kredide 36 ay vade seçenekleri mevcut. Akbank tarafından başlatılan kampanya son dakika haberi olarak paylaşıldı. 45 bin TL tutarındaki krediye başvuru yapan herkes faydalanabilecek.

Akbank'tan Kampanya İle İlgili Duyurusu...

Akbank tarafından başlatılan kampanya da 45 bin TL ödeme herkesten ziyade belli müşterilere verilecek. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen kişiler, banka hesabının mevcut olması durumunda bankanın internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak onay alabilirler. Banka tarafından uygulamaya koyulan kampanya ile ilgili işlem yapacak olanlara banka hemen sonuç bildirecek. İhtiyaç kredisinden faydalanacak olan kişilerin kredi notu ve kredi sicili durumuna göre kullandırılabilecek. 36 ay vade seçenekleri sunan Akbank kendi bankasından kredi kullanan kişilere ilk ödemede 3 ay erteleme fırsatı sunuyor.

Akbank aracılığı ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, SMS ile kredi başvurusu yapabilir. Akbank tarafından uygulamaya koyulan kampanyaya katılmak isteyen kişiler, şartları taşımaları halinde uygun faiz oranları ile hemen sonuç bildirilecek. SMS yolu ile başvuru yapmak için Kredi yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası 4425 e gönderilir. Başvuru yapan vatandaşlara kısa süre içinde sonuç bildirilir. Telefona gelen onay mesajı ile kredi hemen kullandırılır.

Akbank tarafından müşterilerinin hizmetine sunulan kampanyaya katılım sağlamak isteyen kişilerin kredi notu ön planda tutularak gerekli değerlendirmeler yapılır. Kredi notu istenilen seviyede olmayan kişilere onay verilmez. Kredi notu olarak en az 1200 ve üzeri bir kredi notunun mevcut olması durumunda banka kredi onayı verebilmektedir. Sizlerde bu imkândan faydalanmak isterseniz başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.