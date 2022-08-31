Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank PTT ve Garanti Bankası üzerinden 20.000 TL ödeme başladı, Bankalar Açıkladı

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden yapılan kampanyalara Garanti Bankası da katılarak gelir belgesi 20.000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden yapılan kampanyada kendi banka hesabı olan vatandaşlar için 20.000 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda Garanti Bankası üzerinden de işlem yapacak olan vatandaşların bireysel kredi kampanyası adı ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden kredi alabileceğiniz haberini verdi. Kamu Bankası olan bu 3 banka üzerinden hesabı olan vatandaşların banka hesapları üzerinden internet şifresi oluşturmaları ile birlikte bankaların mobil uygulamalarına giriş yaparak buralardan kredi başvurusu yapabileceğini söyleyebiliriz.

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar ise başvuru yapmaları durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak işlemlerini gerçekleştirebilecek ve bu banka üzerinden diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilecek. PTT yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz durumunda aktif Bank ile birlikte verilecek olan kredi kampanyasına katılabilecek ve onaylanan kredinizi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak alabileceksiniz.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte de gelir belgesiz 20.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar bireysel müşteri olmaları durumunda ve banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olmaları durumunda başvuru yaparak Bu banka üzerinden de kredi onayı alabilmektedir. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilir veya banka internet sitesine giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.