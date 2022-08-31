İş Bankası Banka Hesabı Olanlar Bugünden İtibaren 6 Gün İçinde Başvuru Yapması İsteniyor

İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haber ile birlikte Banka hesabı olan vatandaşların 6 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda bu banka üzerinden alabilecekleri gelir belgesiz kredi kampanyası duyurusu paylaşıldı. İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişiler için yapılacak olan bu Kredi ödemelerinde şartlara uygun olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını görebilecekleri Kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır.

İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. İş Bankası hesabı olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar kullanacakları bu kredilerde ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

İş Bankası üzerinden bireysel olan vatandaşların kredi puanı 1.500 ve üzerinde olması durumunda banka hesapları üzerinden alacakları İşCep uygulaması şifresi ile birlikte mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve kullanmış oldukları bu krediler ile birlikte 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi kullanabilecek.

İş Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin özellikle daha önce banka üzerinden kredi başvurusunda bulunup onay almaları durumunda ise nakit kredi ihtiyacında bulunacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek aynı gün içinde hizmet verilmektedir. Banka üzerinden düzenli ödemeler yaptıysanız ve kredi kullandıysanız sizler de başvurunuzu gerçekleştirerek Bu bankanın şartlarına uygun olmanız kaydı ile kredi kullanabilirsiniz.