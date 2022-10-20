Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, banka hesabı olan Emeklilere 50000 TL gelir belgesiz ödeme başladı

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, banka hesabı olan tüm emeklilere 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme yapacağını açıkladık. Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm emekliler için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını ve Kamu bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacağını açıkladı.

Ziraat bankasıyla birlikte emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları işlemlerde, Vakıfbank ve Halkbank'ta destek verecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda hızlı bir şekilde kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, başvuru yapmak istiyorlarsa öncelikli olarak banka şubelerine giderek işlemlerini yapabilir. Banka şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, şubeler üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek ve gelir belgesiz, düşük faizli kredi kullanmak istiyorlarsa, 50000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerin başvurularını, mobil uygulamalar üzerinden 7 24 yapabilmektedir.