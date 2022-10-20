Vakıfbank bankamatik kartı olanlara 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek!

Vakıfbank, bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, 200000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini, resmi olarak açıkladı. Devlet bankası olan Vakıfbank, yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi ödemeleri gerçekleştireceğini ve gerçekleştirmiş olduğu, ödemelerde de ihtiyaç kredilerini hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatıracağınıza duyurdu.

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan tüm vatandaşların nakit kredi kullanabilmeleri için şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hızlı bir şekilde alınabilecek onaylanan Krediler hesaplarına yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılabilecektir. 100000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

BAŞVURU

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 100000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa, şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirmek için şubelere giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvuru gerçekleştirebiliyor. Vakıfbank üzerinden geçip, Gerçekleştirmiş olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte 24 ay vadeli ihtiyaç kredinizi 3 ay ertelemeli olarak alabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, emekli maaşınızı, Vakıfbank üzerinden almanız gerekiyor. Maaş müşterileri yapmış oldukları başvurularda, nakit kredi kullanarak ihtiyaç kredisi alabilecek onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak aynı gün içinde kullanabileceklerdir. vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlarda ilinde aynı gün içinde kredi ödemeleri verilmektedir.