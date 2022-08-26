Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank Açıklaması Sabah Geldi! Bankalar Borçlarınızı Kapatacak

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank Bankalarda olan borçlarımız için 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli nakit vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank Kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için başlatılan, Nakit kampanyasında 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi kullanırken, 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alma imkanı sizlere sunulacaktır. Bankalardan borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşların şubelere gitmeden işlemlerini y50000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Ağustos ayı ve eylül ayı içerisinde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler aşağıdaki bankalar üzerinden borç kapatma kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası,

Devlet bankası Ziraat Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek, 100000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin kredi onayı genel müdürlük tarafından verilmektedir.

Vakıfbank,

100000 TL borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, eğer Vakıfbank üzerinden kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmesi yeterlidir. Kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte en yakın Vakıfbank şubesine giderek kredi kullanabilirsiniz.

Akbank,

Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler internet sitesi üzerinden ve bankanın şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte başvuru yapabilir. Akbank, borç kapatma kredisi kullandığınızda, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme de yapabilirsiniz.

Yapı Kredi

Yapı Kredi Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar işlem yapabiliyor. Bankaların kredi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve diğer bankadaki olan kredi kartı ve güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir yerde ödeme kolaylığı ile başvurunuzu yaparak gerçekleştirebileceksiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen bireysel müşterilerinin uzun süredir aynı işyerinde çalışıyor olması durumunda veya emekli maaşı, Finansbank şubeleri üzerinde olması durumunda yüksek limitli borç kapatma kredisi alacağını söylemek istiyoruz. Size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu banka üzerinden dilediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.