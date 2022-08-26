Faizsiz nakit kullanacak olan kişiler sonunda müjdeyi buldu! Bankadan hemen onaylı nakit kredi!

Faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere bankalar üzerinden yeni bir müjdeli haber geldi. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz, faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada banka üzerinden kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. Ülkemizde bulunan katılım bankaları üzerinden sıfır faiz oranları ile birlikte kredi kullanacağınızı söyleyebiliriz. Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte bankadan aynı gün içinde onaylı sizlere 50000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların sıfır faiz oranları ile birlikte tüm bankacılık işlemlerini yapabildikleri gibi, ayrıca kredi işlemlerinde de herhangi bir faiz oranı uygulanmadan, sizlere kredi verilmektedir. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşların yapmış oldukları işlemler sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, onay alan kişilere en yakın banka şubeleri üzerinden destek verilir ve faiz yerine kar payı oranları uygulanarak, İslami şartlara göre, kredi verilir.

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara en yakın banka şubesine, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte giderek işlemlerini yapabilmektedirler. Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankanın internet sitesi üzerinden de işlemlerini 7 24 yapabilmektedir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesaplarına bu bankalara taşıyarak daha yüksek limitlerde faizsiz kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası haricinde, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden de 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz tüm kredilerde 36 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilirsiniz.