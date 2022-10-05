Ziraat Bankası, Vakıfbank 1 TL Bile Faiz Ödemeden 15000 TL Ödeme Yapacak! 7 Gün İçinde Başvuru Yapmak Gerekmektedir!

Kamu bankaları üzerinden faizsiz 15000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilere Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın kurmuş olduğu katılım bankaları üzerinden sıfır faiz oranları ile birlikte 7 gün içerisinde başvuru yapmak kaydıyla kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Ülkemizde bulunan katılım bankaları İslami şartlara uygun olarak bankacılık işlemlerini vermiş oldukları tüm kredi işlemlerinde sıfır faiz oranlarıyla birlikte işlem yaparak, faizsiz bankacılık anlayışıyla vatandaşlara destek olmaktadır. Ziraat Katılım Bankası ile birlikte Vakıf Katılım Bankası üzerinden sıfır faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan kişilerde, 15 bin TL ödeme almaları durumunda düşük kar payı oranları ile birlikte faizsiz kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Katılım Bankası ile birlikte Vakıf Katılım Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar da diğer bankalarda olduğu gibi bu bankalar üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek, krediler alabilmektedirler. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden başvuru yaparak, kredi alacak olan tüm vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, özellikle emekli maaş alan vatandaşlar içinde başlatmış olduğu bu kampanyalarda, emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem ödemesi yapacağını ve maaş, taşıma işlemleri sonrasında yüksek limitli krediler vereceğini açıkladı. Ziraat Katılım Bankası ile birlikte Vakıf Katılım Bankası üzerinden kredi başvurularında bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.