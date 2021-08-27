Ziraat Bankası Uzun Vadeli Konut Kredisi Kampanyasını Resmen Duyurdu!

Ziraat bankası uzun vadeli konut kredisi kampanyasını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Konut sahibi olmak isteyen kişileri ilgilendiren bu kredinin, düşük faiz oranına sahip olması ise sevindirdi. Ziraat bankası kredi imkanları ile bireysel müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Yeni başlattığı uzun vadeli konut kredisine dair tüm ayrıntılar haberimizde…

Ziraat Bankası Uzun Vadeli Konut Kredisi Kampanyasının Şartları

Ziraat bankası uzun vadeli konut kredisi faiz oranları alınacak olan evin sıfır mı yoksa 2. El mi olduğuna göre farklılık gösteriyor. Banka emekli ya da çalışan fark etmeksizin sıfır evler için 1.42, 2.el evler için ise 1.47 oranında faiz imkanı sunabiliyor. 120 aya kadar vade süresine sahip bu kredi için kişilerin gelir durumunu belgeleyebilmesi ve kredi notunun 1100’un üzerinde olması gerekiyor.

Gelir durumunu belgeleyenlerin ise SGK girişinin üzerinden en az 6 ay geçmiş olması ise diğer koşullar arasında yer alıyor. Müşterilerin 120 ay vadeli 200.000 TL tutarında kredi çekmesi halinde aylık ödemesi 3557 TL iken, 300.000 TL tutarında çekmesi halinde aylık ödemesi 5336 TL’ye çıkmaktadır.

Verilecek kredi miktarı ise müşterinin alacağı evin ekspertiz tarafından belirlenen değeri doğrultusunda değişecektir. Müşterilere ekspertiz tarafından verilen değerin %80’ine kadar kredi çekme fırsatı tanınabiliyor.

Ziraat Bankası Uzun Vadeli Konut Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Ziraat bankası uzun vadeli konut kredisi başvuru işlemleri için öncelikle findeks puanının 1100’ün üzerinde olduğundan emin olunması gerekiyor. Daha sonra müşteriler online iletişim kanalı ya da şubeleri ziyaret ederek konut kredisi için başvuru yapabileceklerdir.

Çekilen kredi tutarı müşteri ve bankanın iş birliği ile sabit ödeme, artan ya da azalan ödeme şeklinde düzenlenebilecektir. Aylık ödeme tutarı içerisine kredi faiz oranı, ekspertiz ücreti, vergiler ve sigorta ücretleri de dahil edilmektedir.